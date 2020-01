Landesvater Ramelow nach Schulbusunfall: “Ich trauere mit den Eltern”

Anzeige

Anzeige

Eisenach/Schnaitsee. Mit Bestürzung hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf den Tod zweier Kinder bei einem schweren Schulbusunglück nahe Eisenach reagiert. „Zwei tote Schulkinder sind zu beklagen und ich trauere mit den Eltern und Angehörigen“, schrieb Ramelow am Donnerstag auf Twitter. „Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung und den Eltern wollen wir beistehen.“

Mit großer Bestürzung erreicht mich die Nachricht vom tragischen Schulbusunfall in Berka/Hainich. Zwei tote Schulkinder sind zu beklagen und ich trauere mit den Eltern und Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung und den Eltern wollen wir beistehen. — Bodo Ramelow (@bodoramelow) January 23, 2020

Der Bus mit mehr als 20 Kindern an Bord war nach ersten Angaben der Polizei am Morgen kurz vor dem Ortseingang von Berka vor dem Hainich (Wartburgkreis) in einen Wasser führenden Graben gerutscht. Er sei unterwegs zu einer Grundschule in dem Ort gewesen, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/ak/dpa