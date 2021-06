Schüsse und Bomben: Russland eröffnet Feuer als Warnung für britisches Schiff

Anzeige

Moskau. Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zur Warnung eines britischen Kriegsschiffs im Schwarzen Meer Schüsse abgegeben und Bomben abgeworfen.

Nach dieser Darstellung ging die russische Schwarzmeerflotte zusammen mit Grenzschutzbeamten gegen „die Verletzung der russischen Grenze durch den britischen Zerstörer Defender“ vor.

Das britische Schiff habe am Mittwoch um 11.52 Uhr die russische Grenze überquert und sei drei Kilometer weit in das Küstenmeer am Kap Fiolent eingedrungen. Die russische Seite habe vor dem Einsatz von Waffen bei Grenzverletzungen gewarnt, „die Zerstörerbesatzung reagierte jedoch nicht“, erklärte Moskau.

„Um 12:06 und 12:08 Uhr eröffnete das Grenzpatrouillenschiff Warnfeuer“, heißt es aus Moskau. Nach weiteren neun Minuten habe ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-24m einen Warnbombardement durchgeführt. Dabei seien vier Bomben vom Typ OFAB-250 „in Richtung des Zerstörers“ abgeworfen worden. „Um 12:23 Uhr verließ das britische Schiff die Grenzen des Küstenmeeres der Russischen Föderation.“

Von britischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.

Die russische Regierung erklärte, sie habe nach dem Vorfall den Attaché der britischen Botschaft vorgeladen.

Im Schwarzen Meer waren in den vergangenen Wochen die Spannungen gewachsen, nachdem Russland eine ungewöhnlich viele Truppen nahe der Grenze zur Ukraine konzentriert hatte.