Halle: Schüsse auf Islamisches Kulturzentrum

Halle. Auf das Islamische Kulturzentrum in Halle sind am Sonntag Schüsse aus einer Luftdruckwaffe abgegeben worden. Als Tatverdächtiger ermittelt wurde ein 55-Jähriger, der in einem Mehrfamilienhaus gegenüber dem Zentrum wohnt, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Der Mann sei nach bisherigem Erkenntnisstand bisher nicht durch politisch motivierte Straftaten in Erscheinung getreten.

Am Sonntagmittag hatten sich zwei Personen am „Islamischen Kulturcentrum Halle“ aufgehalten, als sie Schüsse hörten und drei Projektile fanden, die an einer Fensterbank abprallten und zu Boden fielen. Zeugen identifizierten laut Polizei ein Fenster im gegenüberliegenden Haus, aus dem die Schüsse abgegeben worden waren. Bei dem Mann fanden die herbeigerufenen Polizeibeamten eine Waffe zum Verschießen von Diabolos und eine Gasdruckpistole.

Keine Verletzten oder Schäden

Menschen wurden nach Polizeiangaben bei dem Vorfall nicht getroffen. Am Gebäude entstanden keine Schäden.

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland forderte auf Twitter eine lückenlose Aufklärung des Vorfalls. Es sei bereits das dritte Mal in sechs Jahren, dass auf die Moschee geschossen wurde.

Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD) sprach mit Blick auf den Anschlag auf die Hallenser Synagoge im Oktober 2019 von einem „traurigen Déjà-vu“. „Die betroffene Moscheegemeinde und ihre Mitglieder haben unser Mitgefühl und unsere Solidarität“, hieß es in einer Erklärung. Es erfülle mit Sorge, „dass vor allem religiöse Minderheiten immer mehr ins Fadenkreuz geraten und attackiert werden.“