Abgebrochen und Ausgesetzt: Schüleraustausch in Corona-Zeiten

Anzeige

Anzeige

In andere Kulturen eintauchen, Fremdsprachen lernen und weltweite Freundschaften knüpfen: Jedes Jahr freuen sich unzählige Schülerinnen und Schüler auf ihre Austauschprogramme im Ausland. Aber wie so oft in der Vergangenheit hat Corona viele der Pläne durchkreuzt. Anbieter waren mit Abbrüchen der Aufenthalte konfrontiert oder mussten den Schüleraustausch im letzten Jahr komplett aussetzen. Jetzt ist politisches Engagement gefragt.

Über 3000 Abbrüche

„Im März und April 2020 mussten aufgrund der Pandemie rund 80 Prozent der Austauschprogramme [...] abgebrochen und aufwendige Rückholaktionen für Schülerinnen und Schüler in aller Welt organisiert werden“, sagt Anna Wasielewski vom Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch (Aja) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Anzeige

Der Aja gilt als Dachverband acht gemeinnütziger Organisationen. Darunter fallen etwa die beiden Vereine AFS Interkulturelle Begegnungen und der Rotary Jugenddienst Deutschland sowie das Netzwerk „Youth For Understanding“ (YFU).

Jedes Jahr ermöglichen die Anbieter rund 4.500 Jugendlichen aus Deutschland einen Auslandsaufenthalt in einem von über 50 Ländern weltweit. Im vergangenen Jahr brachen rund 3.600 Jugendliche ihren bereits begonnenen Aufenthalt ab. Andere konnten gar nicht erst starten.

Anzeige

Austausch im nächsten Jahr

Das verdeutlicht ein Blick auf die Zahlen von YFU. Im Schuljahr 2020/2021 sollten ursprünglich rund 1.000 Jugendliche ins Ausland aufbrechen und rund 550 Jugendliche nach Deutschland kommen. Ähnliche Zahlen wie in den Vorjahren.

Anzeige

Wegen der Pandemie konnten letztendlich nur rund 120 Jugendliche aus Deutschland tatsächlich ihren Austausch starten und rund 40 Jugendliche nach Deutschland einreisen. „Wir gehen davon aus, dass diesen Sommer wieder deutlich mehr Jugendliche nach Deutschland kommen und ins Ausland abreisen werden, können aufgrund der in einigen Ländern weiterhin sehr dynamischen Situation aber noch keine genauen Prognosen abgeben“, sagt Maike Baum von YFU dem RND.

Andere Organisatoren setzten den Schüleraustausch im vergangenen Jahr hingegen komplett aus. So wie der Verein „Rotary Jugenddienst Deutschland“. Derzeit gehen die Verantwortlichen davon aus, im kommenden Jahr wieder loslegen zu können.

Interesse weiterhin groß

„Wir beobachten die Situation und hoffen das Programm wieder fortsetzen zu können, sobald wir eine sichere und bereichernde Erfahrung für alle Teilnehmenden gewährleisten können“, sagt Helmut Lanfermann, erster Vorsitzender vom Rotary Jugenddienst Deutschland, dem RND.

Laut Wasielewski konnten im vergangenen Jahr nur 30 Prozent der von den Aja-Organisationen veranstalteten Austausche stattfinden – vor allem in europäische Nachbarländer mit geringen Inzidenzen. Und die Situation bleibt auch in diesem Jahr angespannt.

Zwar sei das Interesse der Jugendlichen an Austauschprogrammen weiterhin groß. „Die Auswirkungen der Pandemie werden aber [...] deutlich spürbar bleiben“, erklärt Wasielewski. Sowohl bei der Ausreise als auch bei der Einreise von Gastschülerinnen und Gastschülern nach Deutschland.

Anzeige

Rückholaktion von AFS

Christoph Braunschmidt von AFS spricht gegenüber RND davon, dass die Planungsunsicherheit das größte Problem sei, das durch die Pandemie entstand. „Kann die Ausreise der Teilnehmer und Teilnehmerinnen stattfinden? Gibt es genug Gastfamilien? Gibt es ausreichend Schulplätze?“ Alles Fragen, die derzeit nur schwer zu beantworten sind.

„Wir versuchen daher in unserer Arbeit, das essentielle Vertrauen zwischen Entsendeeltern und Austauschorganisation durch eine transparente, ehrliche Kommunikation herzustellen“, sagt Braunschmidt. Das bedeute, Eltern schon frühzeitig zu informieren, welche Unsicherheiten und Dynamiken es derzeit wegen Corona gebe.

Im vergangenen Jahr sah sich AFS mit einer bis dato einmaligen Rückholaktion konfrontiert, nachdem das weltweite Infektionsgeschehen im März 2020 explodiert war. Die Verantwortlichen charterten ein Flugzeug, „um rund 200 deutsche Austauschschülerinnen und Austauschschüler aus mehreren Ländern sicher nach Hause zu bringen“, sagt Braunschmidt.

Anzeige

Staatliche Förderungen

Sollte das Infektionsgeschehen weiterhin abnehmen, gleichzeitig viele Menschen eine Impfung erhalten, dann können „wir verhalten optimistisch auf die Ausreise im Sommer 2021 blicken“, sagt Wasielewski.

Der Deutsche Fachverband High School (DFH) bewertet die Lage anders. „Die Planungen für die Ausreisen im Spätsommer 2021 und darüber hinaus sind ebenso in vollem Gange wie selbstverständlich auch die andauernde Betreuung bereits ausgereister Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, heißt es von dem Verein auf RND-Anfrage.

Der DFH ist ein Zusammenschluss von überwiegend kommerziellen Anbietern, die unter anderem Schüleraustausche in die USA, nach Kanada oder Irland organisieren. Obwohl sie den Hauptbestandteil der Branche ausmachen dürften, „liegen keine belastbaren Zahlen vor“, so der DFH weiter. Eine Erhebung erfolge aus bekannten Gründen für diese Saison gar nicht.

Derweil befänden sich die Aja-Organisationen „in einer schwierigen Situation, in der es zum Teil auch um Existenzen geht“, sagt Wasielewski. Ein wesentlicher Grund seien die fehlenden dauerhaft staatlich finanziellen Förderungen. Das müsse sich auch im Sinne der Jugendlichen ändern, „damit die prägende Erfahrung eines internationalen Schüleraustausches allen – unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund oder der Schulform – offen stehen kann.“