Schröders rätselhafter Besuch in Moskau: So kreativ reagiert das Netz

Anzeige

Anzeige

Altbundeskanzler Gerhard Schröder besuchte in dieser Woche den russischen Präsidenten Wladimir Putin, ohne Ankündigung, ohne gezielten Auftrag der Bundesregierung. Die habe nichts von Schröders Besuch gewusst. Auch Soyeon Schröder-Kim, Schröders Frau, sorgte am Donnerstag im Netz für Aufsehen. Gefaltete Hände, geschlossene Augen, im Hintergrund der Rote Platz in Moskau.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

In den sozialen Medien wurde das Ehepaar Schröder-Kim schnell zum „Meme“, einem lustigen Bild mit pointiertem Spruch. Auch Gerhard Schröders Beziehung zu Putin wurde im Netz humorvoll kritisiert. Der Hashtag „#Schröder“ ist am Freitag sogar in den Twitter-Trends von Deutschland gewesen.

Anzeige

Die Reaktionen in den Sozialen Medien

Das ARD-Satiremagazin „extra3″ teilte am Freitag „den ersten Schnappschuss“ von Schröder bei Putin. Der Beitrag zeigt den Altbundeskanzler für den Kreml-Chef kochend.

Das Satireblatt „Postillion“ setzte Putin und Schröder wieder anders in Szene. Auf Instagram teilte das Magazin die beiden Staatsmänner oberkörperfrei, Putin auf einem Pferd reitend, Schröder auf einem Esel. Der Bildslogan: „Exklusive Fotos: So lief das treffen zwischen Schröder und Putin ab.“

Anzeige

Satiriker und Moderator der Sendung ZDF-„Magazin Royale“, Jan Böhmermann, schrieb lediglich: „Er macht das schon“ und teilte dazu ein Bild des Altkanzlers grinsend, ein Glas Wein in der Hand, die Augen rot und glasig.

Anzeige

Auch der Chefredakteur des Satire-Magazins „Titanic“, Moritz Hürtgen, amüsierte sich über Schröders Besuch in Moskau. Über das auf Instagram geteilte Bild, das Soyeon Schröder-Kim betend zeigt, scheibt Hürtgen: „Hier ist für mich vielleicht der Punkt erreicht, wo man etwas nicht mehr parodieren kann.“

Auf Twitter und Instagram wurde Schröder-Kims Pose schnell in einem neuen Kontext dargestellt. So teilte ein Twitter-Nutzer am Donnerstagabend das Bild der Altkanzlergattin vor einer Preistafel einer Tankstelle, betend wegen der explodierenden Spritpreise.

Auch für ein Glückspiel betend wurde Soyeon Schröder-Kim gezeigt. Ein Twitter-Nutzer setzte die Frau von Altkanzler Schröder vor einen Roulette-Tisch und schrieb dazu: „Bitte Rot! Bitte Rot!“

Anzeige

Ein Instagram-Kanal setzte Schröder-Kim vor einen Teller mit Maultaschen. Die Bildüberschrift: „Stuttgarter, wie sie hoffen, dass der Maultaschenpreis nicht steigen wird.“

Besonders kreativ war ein weiterer Twitter-Nutzer am Freitag. Dieser zeigte Schröder-Kims Kopf auf dem Körper der weltberühmten Mona Lisa, im Hintergrund der Kreml in Moskau.

Auch in der Politik zeigte man sich zuletzt überrascht von Schröders Moskau-Reise. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am Freitag an Schröders Dialog mit Putin berücksichtigen zu wollen: „Wir werden sicherlich die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen können und auch einbeziehen können, in all das, was wir an eigenen Anstrengungen unternommen haben“, sagte Scholz am Freitag nach dem EU-Gipfel im französischen Versailles. Weiter wollte er sich zu der Initiative Schröders aber nicht äußern: „Das muss und kann ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht kommentieren.“

Anzeige

Auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat den Vermittlungsversuch von Altkanzler Gerhard Schröder in Moskau gelobt. „Alles was hilft gerade, um diesen furchtbaren Krieg zu beenden, ist ja willkommen“, sagte Klingbeil am Donnerst im ZDF. Ob Schröders Einsatz etwas nütze, werde man sehen. Jede Gesprächssituation sei aber „erst mal was Vernünftiges“, zeigte sich der SPD-Politiker pragmatisch.