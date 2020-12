Schröder mit Impf-Apell: Wer sich verweigert, steht auf falscher Seite

Anzeige

Hannover. Altkanzler Gerhard Schröder hat in einem Online-Video am 4. Advent dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Es gibt die Hoffnung, durch Impfen die Pandemie schließlich besiegen zu können. Jeder muss wissen: Wer sich dem verweigert, der steht in der Bekämpfung der Pandemie auf der falschen Seite“, sagte der 76-Jährige.

In dem Video, das seine Frau Soyeon Schröder-Kim auf Instagram veröffentlichte, steht das Ehepaar an einem beleuchteten Weihnachtsbaum.

Schröder-Kim berichtet, dass sie wegen der Pandemie in diesem Jahr Weihnachten nicht mit ihrer Familie in Südkorea feiern kann.

Der Altkanzler sagt mit Blick auf die bevorstehenden Festtage: „In diesem erneuten Lockdown wird sich zeigen, ob wir alle wirklich bereit sind, Rücksicht auf diejenigen zu nehmen, die wegen Alters oder wegen Krankheiten besonders gefährdet sind. Und zwar durch freiwilligen Verzicht auf Besuche und Feiern an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester.“