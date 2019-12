Schritt Richtung Frieden: Gefangenenaustausch in der Ukraine begonnen

Anzeige

Maiorsk. Ukrainische Soldaten haben am Sonntag einen Gefangenenaustausch mit Separatisten begonnen. Ein Vertreter der Regierung der prorussischen Separatisten in der Ostukraine und das ukrainische Präsidialamt bestätigten, dass der Austausch an einem Grenzübergang in der Nähe der von Separatisten gehaltenen Stadt Horliwa eingeleitet wurde.

Früheren Angaben zufolge wurde erwartet, dass 55 Gefangene, die die Separatisten frei lassen, gegen 87 Gefangene ausgetauscht werden, die die Ukraine frei lässt.

Der Gefangenenaustausch soll ein Schritt hin zu einer Beendigung des seit fünf Jahren andauernden Konflikts in der Ostukraine sein. Der Austausch ist Teil einer Vereinbarung, die diesen Monate auf einem Gipfeltreffen geschlossen wurde, an dem die Präsidenten Russlands, der Ukraine und Frankreichs, Wladimir Putin, Wolodymyr Selenskyj und Emmanuel Macron sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnahmen.

Soldaten und Ex-Polizisten kommen frei

Die Ukraine beabsichtigte, neben anderen Insassen fünf ehemalige Mitglieder der inzwischen aufgelösten Polizei-Spezialeinheit Berkut freizulassen, die beschuldigt werden, 2014 in Kiew Protestierende getötet zu haben. Dies vermeldete die ukrainische Nachrichtenseite Hromadske unter Berufung auf einen Anwalt der Ex-Polizisten.

Unter den Gefangenen, die die Rebellen als erste freigelassen hätten, seien ukrainische Soldaten, berichtete Ludmila Denisowa, Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments.

Der letzte große Gefangenenaustausch zwischen Separatisten und dem ukrainischen Staat wurde im Dezember 2017 durchgeführt. Damals kamen 233 Rebellen und 73 nicht-separatistische Ukrainer frei.

