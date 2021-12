„Tsunami an Infektionen“: Omikron in Schottland offiziell die dominierende Corona-Variante

Anzeige

Anzeige

Die Omikron-Variante hat in Schottland Delta als dominierenden Corona-Variante abgelöst. Dies teilte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon am Freitag mit. 51,4 Prozent der Neuinfektionen sollen auf Omikron zurückgehen. Sie sprach von einem „Tsunami an Infektionen“, der das Land treffe.

„Der Tsunami fängt jetzt an, uns zu treffen“, sagte Sturgeon. „Bleiben Sie viel mehr zu Hause als normalerweise“. Vor und nach Weihnachten dürfen sich in Schottland nur drei Haushalte treffen. Weitere Maßnahmen werden derzeit diskutiert.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

R-Wert in Schottland womöglich über 4

Der R-Wert in Schottland liege möglicherweise bereits bei über 4. Er gibt an, wie viele weitere Menschen eine infizierte Person ansteckt. Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, sollte der R-Wert deutlich unter 1 liegen, empfehlen Fachleute.

Großbritannien hat mit den meisten Neuinfektionen aller Zeiten zu kämpfen. Der am Mittwoch registrierte Höchstwert von 78.610 Infektionen wurde am Donnerstag erneut übertroffen. Er lag bei 88.376 Neuinfektionen innerhalb eines Tages.