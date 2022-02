Scholz zum Ukraine-Konflikt: „Lage ist sehr ernst“ - Treffen mit Putin in Moskau geplant

Anzeige

Anzeige

Berlin/Hannover. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin „in Kürze“ in Moskau zu besuchen. „Das ist geplant und wird bald stattfinden“, sagte Scholz am Mittwochabend dem ZDF-“heute journal“. Wann das Treffen jedoch stattfinden soll, ließ der Bundeskanzler offen. Zunächst wolle er in die USA reisen und sich mit Präsident Joe Biden treffen.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Scholz wird vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu zurückhaltend zu agieren. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte in den vergangenen Tagen zwei Mal mit Putin telefoniert. Auch der italienische Regierungschef Mario Draghi und der britische Premierminister Boris Johnson sprachen mit dem Kremlchef. Scholz ließ offen, wann er zuletzt mit Putin telefonierte. „Natürlich habe ich auch mit dem russischen Präsidenten gesprochen“, sagte er lediglich.

Anzeige

Scholz zeigte sich besorgt über die derzeitige Situation im Ukraine-Konflikt. „Die Lage ist sehr ernst.“ Man könnte nicht übersehen, dass sehr viele Soldaten und Truppen an der ukrainischen Grenze aufmarschiert seien. „Das ist alles das, was die Voraussetzung für eine solche militärische Aktion könnte“, so der Kanzler. Deshalb sei es wichtig deutlich zu sagen und zu zeigen, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine „einen sehr hohen Preis“ haben würde. Gleichzeitig sei aber alles auf diplomatischer Ebene vorbereitet worden, „dass es genau zu dieser Situation nicht kommt“.