Scholz zum Nachtragshaushalt: “Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt...”

Corona-Regeln: Länder vor Einigung bei wichtigen Maßnahmen

Bei ihrem jüngsten Treffen gab es vor allem Einigkeit über die Uneinigkeit. Nun wollen die Länder in der Corona-Krise offenbar zumindest in wichtigen Einzelpunkten eine gemeinsame Linie präsentieren. So soll das Verbot für Großveranstaltungen wohl verlängert werden.