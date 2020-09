Scholz zu neuen Schulden 2021: “Wir gehen die Strecke jetzt zu Ende”

Anzeige

Berlin. Bundesfinanzminister Olaf Scholz plant, mit rund 96 Milliarden Euro Schulden für den Kampf gegen die Corona-Krise in den Bundeshaushalt 2021 zu gehen. “Die 96 Milliarden Euro sind sehr viel Geld, aber das ist auch genau richtig”, sagte er. Das bisherige Handeln in der Krise solle auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. “Wir gehen diese Strecke jetzt zu Ende.”

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse bleibe auch im kommenden Jahr ausgesetzt und ist von Scholz erst wieder für 2022 geplant.

Weniger Steuereinnahmen

Scholz sagte, eine konkrete Kalkulation der Steuereinnahmen sei im laufenden Jahr aufgrund der “historischen Ausnahmesituation” der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen. Insgesamt sind Ausgaben des Bundes für das Jahr 2021 mit 413,4 Milliarden Euro geplant, die Ausgaben sind damit fast ein Fünftel niedriger als 2020, wo hohe Ausgaben für Hilfspakete in der Corona-Pandemie aufgewendet wurden.

Im laufenden Jahr liegt die Neuverschuldung auf einem Rekordniveau von rund 218 Milliarden Euro.

Schwarze Null?

Wann die schwarze Null wieder erreicht werden kann, ist also fraglich. Scholz geht davon aus, dass in den kommenden Jahren Löcher von zusammen 42,5 Milliarden Euro im Haushalt entstehen. Jegliche Mehreinnahmen müssten zum Ausgleich in diese Löcher fließen, fordert die Finanzverwaltung.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist wegen des Lockdowns in der Corona-Krise eingebrochen. Die Bundesregierung rechnet für das Gesamtjahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5,8 Prozent. Dies wäre der bisher schwerste Einbruch in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Investitionen für Straßen und Schienenwege

Milliardeninvestitionen sind für Straßen und Schienenwege, den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft und etwa die Kinderbetreuung geplant. Die Sozialausgabenquote bleibe mit knapp über 50 Prozent stabil.

Kritik vom Bund der Steuerzahler

Unter anderem der Steuerzahler kritisierte Scholz’ Pläne zur Neuverschuldung: “Es ist nicht akzeptabel, dass die Regierung die Schuldenbremse auch für 2021 aussetzen will, ohne einen einzigen Euro ihrer milliardenschweren Finanzreserven einzusetzen oder zu sparen, um die geplante Neuverschuldung so gering wie möglich zu halten.”

Der Bundeshaushalt 2021 wurde im Kabinett als Entwurf beschlossen. Nun befassen sich Bundesrat und Bundestag damit – verabschiedet werden soll er dann Ende 2020.