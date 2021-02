Bundesregierung will Sonderbeauftragten für die Impfstoff-Produktion berufen

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung will einen Sonderbeauftragten für die Impfstoffproduktion in der Corona-Krise berufen. Ein entsprechender Bericht des „Spiegel“ wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Regierungskreisen bestätigt. Der neue Sonderbeauftragte soll als Ansprechpartner und Problemlöser für die Herstellerfirmen fungieren und dabei helfen, Produktionsverzögerungen - etwas wegen fehlender Rohstoffe - zu vermeiden.

Übernehmen soll den Posten Christoph Krupp. Der 61-Jährige ist Sprecher des Vorstands der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), einer Behörde in der Zuständigkeit des Bundesfinanzministeriums, die sich um die Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften im Besitz des Bundes kümmert. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will Krupp von seinen eigentlichen Aufgaben für einige Monate freistellen, damit dieser die Impfstoffproduktion ankurbelt.

Scholz soll laut „Spiegel“ auch derjenige sein, der Krupp vorgeschlagen hat. Die beiden Männer kennen sich gut und lange. Sieben Jahre lang leitete Krupp unter dem Bürgermeister Scholz die Hamburger Senatskanzlei, bevor Scholz ins Bundesfinanzministerium wechselte und Krupp wenig später zur BImA holte.