Scholz über G20: “Wir halten international mit aller Macht gegen die Krise”

Berlin. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den Zusammenhalt der großen Wirtschaftsnationen in der Corona-Krise gelobt. „Wir halten international mit aller Macht gegen die Krise“, erklärte er nach einem Gespräch der G20-Finanzminister am Freitag in Berlin.

Insgesamt hätten sich die G20-Staaten mit 9,3 Millionen Euro gegen die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen gestemmt. „Einen erheblichen Teil haben wir mit unserer entschlossenen Krisenreaktion in Deutschland beigetragen“, sagte Scholz. Zusammen hätten die Staaten eine „fatale Abwärtsspirale der Weltwirtschaft verhindert“. Wenn es darauf ankomme, seien die G20 handlungsfähig und durchschlagskräftig.

Scholz forderte die führenden Wirtschaftsnationen zudem auf, sich an der internationalen Corona-Impf-Initiative Covax zu beteiligen. “Deutschland und Europa haben hier schon erhebliche Finanzmittel zugesagt”, erklärte der Vizekanzler. Deutschland sei zweitgrößter Geber. Doch: “Notwendig ist, dass alle G20-Staaten sich daran beteiligen”, forderte Scholz.

Scholz will globalen Schulterschluss bei Corona-Impfstoff

Bisher wurden laut Finanzministerium insgesamt rund 4,3 Milliarden Euro für die Entwicklung und global faire Verteilung von Impfstoffen bereitgestellt. Die jüngsten Nachrichten zu den Corona-Impfstoffen machten Hoffnung, sagte Scholz. Jetzt sei ein globaler Schulterschluss nötig, um einen gerechten und fairen Zugang zu den Impfstoffen sicherzustellen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet schon im Dezember oder “sehr schnell nach der Jahreswende” mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa. Das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmariese Pfizer wollen bis zum Wochenende in den USA eine Notfallzulassung beantragen. Anträge für Europa und weitere Regionen seien in Vorbereitung. Bei einer Zulassung könne innerhalb von Stunden geliefert werden, hieß es am Freitag.

Xi will gerechte Verteilung

Auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprach sich für eine gerechte Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus in der Welt aus. In einer Rede vor den Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) rief Xi Jinping am Freitag dazu auf, den Zugang von Entwicklungsländern zu den Impfstoffen und deren Bezahlbarkeit zu fördern. Sie müssten ein “öffentliches Gut” sein.

Trotz des Abschlusses des RCEP genannten Freihandelspaktes zwischen China und 14 anderen asiatisch-pazifischen Ländern vor knapp einer Woche betonte Xi Jinping, die Idee “positiv in Erwägung zu ziehen”, auch dem anderen Freihandelsabkommen in der Region, der “Umfassenden und fortschrittlichen Vereinbarung für eine Trans-Pazifische Partnerschaft” (CPTPP) ebenfalls beizutreten.

Trump twittert

CPTPP ist das Nachfolgeabkommen der Transpazifischen Partnerschaft (TPP). Trump hatte die USA nach seinem Amtsantritt 2017 von dem Freihandelsabkommen seiner Vorgängers Barack Obama zurückgezogen. CPTPP repräsentiert deswegen heute nur 13 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung, während RCEP rund ein Drittel umfasst.

An den Beratungen, die wegen der Corona-Pandemie erstmals als Videokonferenz stattfanden, nahm auch US-Präsident Donald Trump teil. Er war vom Weißen Haus aus zugeschaltet. Doch wurde die Übertragung des malaysischen Fernsehens nach den einleitenden Worten durch den Ministerpräsidenten Malaysias, Muhyiddin Yassin, unterbrochen.

Es fiel auf, dass Trumps Twitterkonto währenddessen sehr aktiv war. Unter anderem beklagte sich der US-Präsident dort wieder über angeblichen Betrug bei seiner Wahlniederlage in den USA.

Acht Monate hatten Trump und Xi nicht mehr miteinander gesprochen. Das Verhältnis ist zerrüttet.