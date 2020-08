Scholz: SPD-Kanzlerkandidat gegen „brachiale Kürzungen“ nach Corona-Krise

Anzeige

Anzeige

Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat sich gegen großflächige Kürzungsprogramme für die Zeit nach der Corona-Krise ausgesprochen. Es gebe Stimmen, die brachiale Kürzungen bei Investitionen kommen sähen, etwa bei Straßen- und Verkehrswegen, bei Bildung, Forschung und beim Sozialstaat, sagte Scholz der in Bielefeld erscheinenden “Neuen Westfälischen”.

“Wir sagen: Gerade weil Deutschland einen vergleichsweise handlungsfähigen Staat und robuste Sozialsysteme hat, sind wir bisher gut durch die Krise gekommen.” Diese Stärken wolle die SPD weiterentwickeln. Vieles spreche dafür, dass bis Herbst nächsten Jahres gesundheitlich und wirtschaftlich das Schlimmste in der Corona-Krise überstanden sei.

Gerechte Gesellschaft mit gegenseitigem Respekt

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Als Schwerpunkte für die Zeit nach Corona nannte Scholz eine gerechte Gesellschaft, die vom gegenseitigen Respekt geprägt sei. Dazu gehörten auch stabile Arbeitsverhältnisse und ordentliche Löhne. “Es geht nicht auf, wenn man samstags für die Corona-Helden klatscht, von Montag bis Freitag ihnen aber miserable Löhne zahlt.” Zudem müsse die Wirtschaft massiv modernisiert werden, dass mit Blick auf den Klimawandel künftig CO2-neutral gewirtschaftet werde. Deshalb müssten Infrastruktur und Energieversorgung umgestellt werden. Die entscheidenden Weichen dafür seien in den nächsten vier Jahren zu stellen.

Scholz bekräftigte seine Ablehnung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Dieses Konzept stehe nicht in der Tradition emanzipatorischer, freiheitlicher Sozialstaatlichkeit, sondern nehme hin, dass ein Teil der Bürger vom Arbeitsleben fernbleibe und mit Geld ruhiggestellt werde. Arbeit sei aber nicht nur Broterwerb, sondern stifte Sinn, Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung. “Das Ziel muss bleiben, möglichst vielen Bürgern gute Arbeit zu ermöglichen”, betonte Scholz.

Anzeige

Experiment untersucht Wirkung des Grundeinkommens

In einem Experiment des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Vereins “Mein Grundeinkommen” die Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens erstmals in der Praxis untersucht werden. Von Frühjahr 2021 sollen 120 Menschen jeweils drei Jahre lang ein Grundeinkommen in Höhe von 1.200 Euro pro Monat erhalten.