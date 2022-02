Olaf Scholz bei Wladimir Putin: Kanzler-Klartext in Moskau

Anzeige

Moskau. Es ist der Tag der Tage. Für die Ukraine. Für Europa. Für den Westen. Und für Olaf Scholz. Nach Informationen, die US-Geheimdienste abgefangen haben wollen, könnten russische Truppen an diesem Mittwoch in die Ukraine einfallen.

Der Bundeskanzler ist ausgerechnet am Dienstag in Moskau, nachdem er sich am Montag schon in Kiew um Deeskalation bemüht hatte. Die bange Frage, die die Welt bewegt: Kommt es zum Krieg, wenn es dem Sozialdemokraten und dem russischen Präsidenten nicht gelingt, das Feuer auszutreten?

Video Bundeskanzler Scholz in Moskau: Sicherheit in Europa nur mit Russland möglich 2:33 min „Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt“, sagte Scholz in Moskau. © Reuters

Es wird ein Tag der gemischten Gefühle. Aber es keimt so etwas wie Hoffnung auf. Und um es vorweg zu nehmen: Der Bundeskanzler hat das Wort in den Mund genommen, das er seit Wochen umständlich mit „es liegen alle Optionen auf dem Tisch“ bei der Frage nach Sanktionen gegen Russland im Falle eines Krieges vermieden hat: Nord Stream 2.

Die Doppelstrategie des Kanzlers

Scholz reist unter Hochdruck zu Wladimir Putin. Seine Doppelstrategie von Dialog und Härte – Gespräche über eine gemeinsame russisch-europäische Sicherheit sowie über schmerzhafte Sanktionen – wird einer Bewährungsprobe unterzogen. Nach dem ersten Eindruck in der gemeinsamen Presskonferenz mit Putin hat er sie bestanden.

Olaf Scholz spricht alle wunden Punkte an.

Strenge Einreiseregeln für die deutsche Delegation

Der Empfang der Scholz-Delegation hatte noch ein wenig nach Schikane ausgesehen. Während für die Einreise des Kanzlers in die USA in der Vorwoche ein einzelner negativer PCR-Test nötig war, um eine Corona-Infektion auszuschließen, verlangte die russische Seite drei PCR-Tests vor Abflug von Berlin sowie einen PCR-Test bei Ankunft in Moskau. Auch von Scholz.

Die Ärztin (l.) der deutschen Botschaft nahm bei Olaf Scholz den PCR-Test im Flugzeug vor. Scholz hat es abgelehnt, sich vor seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten W. Putin von russischer Seite auf Corona testen zu lassen. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Er überließ das aber nicht den Russen. Er hatte ein Testgerät aus Deutschland dabei, eine Ärztin der deutschen Botschaft kam für den Test in den Regierungsflieger. Die russischen Gesundheitsbehörden waren eingeladen worden, dabei zuzusehen. Alle anderen rund 50 Mitreisenden mussten russische Tests machen.

Putins langer Tisch erregt wieder Aufmerksamkeit

Das Treffen von Putin und Scholz hätte allerdings auch stattfinden können, wenn einer von beiden gerade Corona hätte. Sie sitzen an dem selben weißen riesigen ovalen Tisch wie in der Vorwoche Putin und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Wie lang das Möbelstück ist? Russische Journalisten sagen, sechs oder sieben Meter. Jedenfalls beeindruckend groß.

Reichlich Abstand zwischen Russlands Präsidenten Wladimir Putin (l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). © Quelle: Pressebüro russischer Präsiden

Anderen Amtskollegen hatte Putin auch in Pandemiezeiten die Hand gereicht. So wird sogar die bloße PCR-Test-Frage zur Konfrontation zwischen Ost und West.

Der russische Empfang für Scholz, den Parteifreund von Gerhard Schröder, der wiederum ein enger Freund von Putin ist und Geld mit fragwürdigem Lobbyismus für russisches Gas verdient, hält allerdings auch eine Überraschung parat.

Neuigkeiten direkt bei der Ankunft in Moskau

Just nach der Landung verbreitet sich die Nachricht, dass Russland nach Manövern mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen habe. Die ersten Soldaten sollten noch am Dienstag in ihre Stützpunkte zurückkehren, erklärt das Verteidigungsministerium. Zudem sei mit dem Verladen von Militärtechnik begonnen worden. Ein Zeichen der Entspannung? Doch kein Krieg?

Und dann zeigt Putin persönlich Bereitschaft zu Gesprächen über vertrauensbildende Maßnahmen mit der Nato und den USA. Moskau sei bereit zu Gesprächen über die Begrenzung von Mittelstreckenraketen in Europa, Transparenz bei Militärübungen und weitere vertrauensbildende Maßnahmen.

Zugleich betont er, der Westen müsse die Hauptforderungen Russlands beachten. Er beklagt, die USA und die Nato hätten die russische Forderung zurückgewiesen, die Ukraine und andere frühere Sowjetrepubliken nicht in die westliche Allianz aufzunehmen und außerdem die Forderungen nach einer Beendigung der Stationierung von Waffen nahe russischen Grenzen sowie eines Rückzugs von Nato-Kräften aus Osteuropa.

Scholz hält Lösung im Ukraine-Konflikt für möglich

Scholz kann das als Erfolg verbuchen. Er betont: „Für uns Deutsche, aber auch für alle Europäer ist klar, dass nachhaltige Sicherheit nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland erreicht werden kann. Darüber sind wir uns aber auch alle einig in der Nato und der Europäischen Union.“ So schwierig es auch sei, es müsse möglich sein, eine Lösung zu finden. Und dann: „Ich weigere mich, sie als aussichtslos zu beschreiben.“

Und trotzdem mahnt er, für die Bundesregierung sei klar, dass eine weitere militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine schwerwiegende politische, wirtschaftliche und strategische Konsequenzen zur Folge haben werde. Und dann spricht er im Zusammenhang mit einer Frage nach Schröder Nord Stream 2 aus. Er sagt: „Was die Pipeline selbst betrifft, wissen alle, was los ist.“

Aber was ist mit einer möglichen Kriegsdrohung nächste Woche, wenn die Olympischen Spiele in China zu Ende sind? Alles nur Taktik jetzt von Putin? Wie viele Soldaten zurückbeordert werden, ist zunächst unklar. Andere Manöver liefen weiter, auch im Nachbarland Belarus. Und Zehntausende Soldaten stehen noch entlang der ukrainischen Grenze.

Putin spricht indirekt über Nord Stream 2

Scholz und Putin sprechen unter vier Augen. Putin spricht danach die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen an. Über Jahrzehnte habe es keine Probleme mit der Versorgung gegeben. Er will damit wohl dem Vorwurf widersprechen, er würde Gas als geopolitische Waffe einsetzen. Und er spricht damit indirekt die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 nach Deutschland an. Das Milliardenprojekt ist fertiggestellt. Es fehlt nur noch die Genehmigung für die Inbetriebnahme.

Aber darauf kann er lange warten, wenn er die Ukraine angreift. Zumindest hat US-Präsident Joe Biden gesagt, dass es Nord Stream 2 im Falle eines Krieges nicht mehr geben wird.

Reden statt Schießen

Scholz bestätigt die Bedeutung guter Wirtschaftsbeziehungen zu Russland – vor allem vor dem Hintergrund der deutsch-russischen Geschichte. Gleich zu Beginn seines Besuches hatte er einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten im Kreml niedergelegt. Eine tiefe Verbeugung vor der deutschen Schuld am Leid der russischen Bevölkerung durch die Nazi-Diktatur. Aber er spricht auch von einer „schwierigen Situation“ für Frieden und Sicherheit in Europa.

Bundeskanzler Olaf Scholz legte am Dienstag auch einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten in Moskau ab. © Quelle: imago images/ITAR-TASS

Er schmeichelt Putin, indem er betont, wie froh er sei, dass er sich mit ihm dazu austauschen könne. „Das Wichtigste ist ja, dass wir die Beziehungen zwischen den Staaten durch gute Gespräche miteinander lösen.“ Reden statt Schießen. Scholz setzt immer wieder dieses Signal.

Der Kanzler erlaubt sich einen Scherz

Am Montag hatte er in Kiew versucht zu vermitteln, dass auch die Ukraine Vereinbarungen im Minsker Friedensprozess einhalten müsse. Dazu zählt, dass Kiew Gesetzentwürfe vorlegt, wonach die Ukraine den umkämpften ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk in ihrer Verfassung ein Autonomiestatut zubilligt.

Und er hatte auch sein Unverständnis über die russische Regierung geäußert, dass sie etwas, was praktisch nicht auf der Tagesordnung stehe, „zum Gegenstand großer politischer Problematiken macht“. Er meint damit die Frage, ob die Ukraine in die Nato aufgenommen wird.

In Moskau erlaubt er sich im Beisein von Putin einen Scherz. Die Ukraine werde sehr lange nicht aufgenommen – jedenfalls wohl nicht in Putins Amtszeit.

Ukraine vertraut russischen Erklärungen nicht

Im Westen sind Regierungsvertreter dennoch weiter extrem skeptisch. Es heißt, eine Invasion könne jederzeit bevorstehen. Wenn nicht diese Woche, dann eben später. Und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagt: „Russland gibt ständig Erklärungen ab.“ Man glaube erst an eine Deeskalation, wenn sich die russischen Truppen wirklich zurückzögen Rund 30 russische Kriegsschiffe halten unterdessen auch ein weiteres Manöver unter Einsatz von Artillerie ab.

Am Abend wollte Scholz vor Rückflug noch Vertreter der Zivilgesellschaft treffen. Auch das gehört für einen deutschen Kanzler zum Pflichtteil. Über die Unterdrückung von Medien, Nichtregierungsorganisationen, Oppositionellen, die Vergiftung von Politikern darf nicht hinweggesehen werden. Scholz hat es schon vorher nicht getan. Alle Punkte spricht er im Klartext schon in der Pressekonferenz an. Putin steht daneben.