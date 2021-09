Scholz, Baerbock, Laschet: Die Kanzlerkandidaten im Porträt

Anzeige

Am Sonntag, 26. September, wählen mehr als 60 Millionen wahlberechtigte Deutsche den 20. Bundestag. Das Rennen um den Wahlsieg könnte den Umfragen zufolge eng werden. Laut dem neuen ZDF-„Politbarometer“ vom Donnerstagabend konnte die Union den Vorsprung der Sozialdemokraten verringern und liegt nun bei 23 Prozent. Die SPD steht unverändert bei 25 Prozent.

Mit etwas Abstand dahinter reihen sich die Grünen (16,5 Prozent), die FDP (11 Prozent), die AfD (10 Prozent) und die Linken (6 Prozent) ein. Doch nicht nur die engen Umfrageergebnisse, die darauf schließen lassen, dass es in der Regierung auf ein Dreier-Bündnis hinauslaufen könnte, sind ein Novum in diesem Wahlkampf. Erstmals stellten die Grünen mit Annalena Baerbock eine Kanzlerkandidatin, die gegen Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) um das Kanzleramt wirbt. Der übliche Zweikampf aus Union und SPD entwickelte sich damit zu einem Dreikampf.

Was macht die drei Kandidaten aus? Wie haben sie sich im Wahlkampf geschlagen? Wir haben einen genauen Blick auf die Politiker und die Politikerin geworfen.

Die unglaubliche Geschichte des Olaf Scholz

Die Entwicklung, die die SPD rund um Olaf Scholz genommen hat, hätte sich im Frühjahr diesen Jahres noch kaum jemand vorstellen können. Noch Anfang Mai lag die Partei in den Umfragen bei schwachen 14,4 Prozent. Doch im Juni wendete sich das Blatt. Sowohl für die Partei als auch für ihren Kandidaten ging es in den Umfragen steil nach oben – und das ohne, dass sie selbst sonderlich viel an ihrer Wahlkampf-Taktik verändert haben.

Vielmehr profitierte Scholz von den Fehlern seiner Konkurrenten. Er wirkt seröser als Baerbock und Laschet und kommt so bei den Bürgerinnen und Bürgern besser an. Immer wieder wird im Wahlkampf ein Vergleich zur Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gezogen, der er in seiner Art ähneln soll. Auf bundespolitischer Ebene ist der gebürtige Osnabrücker der erfahrenste aller Kandidaten, was er gerne betont.

Was seine Stärken und Schwächen sind und was dem 63-Jährigen vorgeworfen wird, lesen Sie in unserem Porträt von Hauptstadt-Korrespondent Tobias Peter.

Video Parteien-Check vor der Bundestagswahl: SPD 1:46 min Die Bundestagswahl steht an: Wir geben einen Überblick über das Parteiprogramm der SPD für die kommende Wahl am 26. September. © RND

Annalena Baerbock: Kämpferin ohne Aussicht aufs Kanzleramt

Der Wahlkampf für Annalena Baerbock startete fulminant. Nachdem ihre Kanzlerkandidatur am 19. April bekannt gegeben wurde, stieg der Zuspruch der Grünen. Woche für Woche schien es so, als wollten immer mehr Menschen die Grünen wählen. Mitte Mai kam es zum Höhepunkt: Mit 25,8 Prozent zog Baerbocks Partei erstmals an der Union vorbei und führte in den Umfragen.

Doch auf das Hoch folgt der tiefe Fall. Inzwischen stehen die Grünen wieder bei 15 Prozent und liegen hinter Union und SPD. Der Grund: viele Fehler schlichen sich ein. Die 40-Jährige muss Einkünfte nachmelden, ihren Lebenslauf korrigieren und sich Plagiatsvorwürfen stellen. Rufe wurden laut, sie durch den Co-Vorsitzenden Robert Habeck auszutauschen.

Aber Baerbock zeigt sich kämpferisch und hat sich gefangen. Wie sie das geschafft hat, schreibt Hauptstadt-Korrespondent Markus Decker in seinem Porträt.

Video Parteien-Check vor der Bundestagswahl: Die Grünen 2:05 min Die Bundestagswahl steht an: Wir geben einen Überblick über das Parteiprogramm der Grünen für die kommende Wahl am 26. September. © RND

Warum Armin Laschet im Wahlkampf immer weiter verloren hat

Tagelang warteten Journalistinnen und Journalisten sowie Bürgerinnen und Bürger im April 2021 auf eine Antwort: Armin Laschet oder Markus Söder – wer wird Kanzlerkandidat der Union? Laschet setzte sich in einem Streit, an dem die Union beinahe zerbrach, durch und peilt das Kanzleramt an. Schaut man auf die Umfragen, ist dieses in weite Ferne gerückt. „Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hat sich die Kandidatur offenbar leichter vorgestellt“, schreibt Kristina Dunz über den 60-Jährigen.

Video Parteien-Check vor der Bundestagswahl: CDU/CSU 1:48 min Die Bundestagswahl steht an: Wir geben einen Überblick über das Parteiprogramm der Union für die kommende Wahl am 26. September. © RND

Ähnlich wie Baerbock ist der CDU-Politiker in ein Fettnäpfchen nach dem nächsten getreten. Oftmals zeigt er sich unkonzentriert und nicht ausreichend fokussiert. Im Zuge der Flutkatstrophe, als er sich als Krisenmanager hätte beweisen können, lacht er im wohl unpassendsten Moment.

Dabei ist der gebürtige Aachener ein mitfühlender und warmherziger Mensch. Wie ihm der Wahlkampf entglitten ist und wie es mit der Union nach der Wahl weitergehen könnte, beschreibt Dunz in ihrem Porträt.