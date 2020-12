Schnelle Tests, langsames Handeln: Die Schicksalsfrage Pflege

Anzeige

Neustadt am Rübenberge. Die Bälle sind zur Seite gerollt, die Hula-Hoop-Reifen lehnen an der Wand, über den Stühlen ist Plastikfolie ausgebreitet. Eigentlich sollte in diesem Raum im Erdgeschoss des St.-Nicolaistifts in Neustadt am Rübenberge an diesem Vormittag ein Dutzend Senioren im Kreis sitzen und Gymnastik machen. Stattdessen teilen Stellwände den Raum, dahinter ein Stuhl und ein Tisch, darauf mehrere Testkits.

Und eigentlich sollte Carola Zischner auch nicht hier, sondern bei den Bewohnern sein. Doch stattdessen steht sie hier im Schutzanzug, mit Maske, Brille und Visier, und bittet zum Corona-Schnelltest. „Rachen oder Nase?“, fragt sie routiniert, als sie sich mit Spatel dem Gesicht nähert. Zischner ist Altenpflegerin, in der Einrichtung koordiniert sie die Ausbildung. Doch in den letzten Wochen ist sie zur Testexpertin geworden.

Jeder muss sich testen lassen

Seit knapp zwei Wochen gilt in dem Diakonie-Altenzentrum nordwestlich von Hannover die Regel, auf die sich Bund und Länder am vergangenen Sonntag geeinigt haben: Jeder, der das Heim betritt, muss einen Test machen. In Neustadt haben sie damit begonnen, noch bevor es festgeschrieben war.

Damit wollen sie verhindern, dass es wieder so wird wie in diesem Herbst, als nach einem Corona-Ausbruch sieben Bewohner starben. Und zugleich wollen sie verhindern, dass es wieder so wird wie im Frühjahr, als alle Heime in Deutschland geschlossen waren und viele Bewohner unter der Isolation ähnlich litten wie unter einer Krankheit. „Darum machen wir das alles“, sagt Carola Zischner. „Wir wollen ein sicheres und offenes Haus bleiben.“

Doch der Aufwand dafür ist groß. Die Mitarbeiter werden zweimal in der Woche getestet, die Bewohner, dazu alle Besucher. Carola Zischner hat an diesem Morgen um halb sechs begonnen, für die Frühschicht, bis zum Nachmittag kommen meist 75 Tests zusammen.

Schnelltest im St. Nicolaistift: Carola Zischner nimmt einen Abstrich bei Heimleiter Detlev Seliger. © Quelle: Moritz Frankenberg

Das hat Folgen. Wer testet, kann nicht pflegen. Bewegungsangebote, Gedächtnistraining, Übungen, Gespräche und Spiele zählt Heimleiter Detlev Seliger auf – alles das falle nun weg. Wobei Seligers diakonisches Haus zu den personell gut ausgestatteten zählt.

Schnelltests sind aufwendig

Die Schnelltests in den Heimen haben ein großes Ziel: Sie sollen das große Drama beenden, die massenhaften Infektionen der Ältesten. Gerade beim Schutz der Risikogruppen ist Deutschland zuletzt kläglich gescheitert. Ausgerechnet bei den über 90-Jährigen, den Anfälligsten, liegt die sogenannte Inzidenz höher als in allen Altersgruppen: 631 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weist das Robert-Koch-Institut bei ihnen aus, dreieinhalbmal mehr als im Rest der Bevölkerung. Immer wieder werden dabei Altenheime zu regelrechten Hotspots, allein in Berlin gab es in den vergangenen Tagen ein halbes Dutzend Ausbrüche in Heimen mit Hunderten Infizierten. Mehr als die Hälfte aller Covid-Opfer starb dort bislang in Pflegeheimen.

Dabei ist das Problem nicht neu. Schon im Frühjahr hatte die erste Corona-Welle die Einrichtungen schwer getroffen. Jetzt werden viele von der zweiten Welle regelrecht überrollt.

Man hätte es ja wissen können, findet Bernd Meurer. Genau deshalb klingt er jetzt sehr zornig.

Da kann sich jeder Zehnjährige ausrechnen, dass das nicht zu schaffen ist. Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes Anbieter sozialer Dienste, über die Tests für Besucher, Mitarbeiter und Bewohner in Pflegeheimen

Der 63-Jährige betreibt drei Altenheime in Bayern und Rheinland-Pfalz. In einem davon ist nach einem Ausbruch noch rund ein Drittel der Mitarbeiter in Quarantäne. Selbst wenn alle gesund sind, sei der Aufwand für die Tests kaum zu leisten. 350 Tests in der Woche, jeder à 20 Minuten, sagt er: „Da kann sich jeder Zehnjährige ausrechnen, dass das nicht zu schaffen ist.“

Meurer, der auch Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste ist, sieht die Heime von der Politik alleingelassen: „Wir wollen das Personal und die Bewohner bestmöglich schützen – aber unter den derzeitigen Bedingungen schaffen wir das nicht“, warnt er. Schnelltests und Schutzmaterial habe er nun zuhauf; was fehlt, seien die Helfer, die die Heime bei den Tests unterstützten. Unterstützung von der Bundeswehr, Medizinstudenten oder auch dem Medizinischen Dienst, der im Moment ohnehin nicht prüfe? „Bei uns ist nie jemand angekommen.“

Ohne Test in die Heime?

Kritisch sieht er vor allem die Auflage, die Häuser unbedingt offen zu halten: „Die flächendeckende Testung von Besuchern ist von uns personell nicht zu leisten.“ Und Meurer kennt auch die Folge des Scheiterns: Viele Einrichtungen ließen Besucher eben ohne Test in die Einrichtungen. „Verordnungen zu erlassen, die nicht umgesetzt werden können, ist eine Zumutung.“

Folgt das Sterben in den Heimen also dem Versagen der Politik? Hat sie es schlicht versäumt, besser vorzusorgen? Claus Fussek fürchtet, dass es doch etwas komplizierter ist.

Der 67-jährige Sozialarbeiter und Autor befasst sich seit mehr als 40 Jahren mit der Pflege, meist kritisch, doch die einfachen Schuldzuweisungen ist er hörbar leid. Niemand habe mit der Pandemie gerechnet, sagt er – und dass die Politik mit ein paar raschen Beschlüssen das Scheitern im Winter verhindert hätte, hält er für unrealistisch. „Corona hat die tatsächlichen Probleme der Pflege sichtbar gemacht“, sagt er. Probleme, die weit älter sind als diese Pandemie.

Schicksalsfrage Pflege

„Das Personal ist de facto nicht da“, sagt Fussek, der Mangel sei seit Langem ein Problem. Dazu seien viele Mitarbeiter schlecht ausgebildet. Dass oft selbst primitive Hygieneregeln in Heimen verletzt werden, habe er oft selbst beobachtet. Die Politik wiederum habe die Pro­ble­me jahrelang übersehen – und mit den Alibi-Bestnoten des Pflege-TÜVs die Menschen beruhigt.

Kurzfristig helfen würden jetzt nur Ehrlichkeit, Selbstkritik und Unterstützung für Pflegende, Bewohner und Angehörige – durch Psychologen, Supervision und Ärzte in den Heimen. „Die Pflege muss die Schicksalsfrage der Gesellschaft werden“, fordert Fussek. Vor Corona klang dieser Satz vielleicht pathetisch. Jetzt wirkt er wie eine nüchterne Zustandsbeschreibung.

Nur scheint es angesichts solcher Probleme auch schwer möglich, dass sich die Heime allein gegen das Virus stemmen. Deshalb hat Lisa Federle den Kampf gegen Corona in den vergangenen drei Wochen auch immer mehr nach draußen verlagert, auf die Straßen Tübingens.

Der Tübinger Weg – ein Modell?

Die 59-jährige Ärztin ist derzeit eine gefragte Frau: Neben dem Interview verfolgt sie an diesem Nachmittag in ihrer Praxis auf dem Handy die Sitzung des Kreistags, dessen Mitglied sie ebenfalls ist, vor der Tür wartet schon ein Fernsehteam, und nachher muss sie mit dem baden-württembergischen Sozialminister noch besprechen, wie sich ihre Testaktion vor Weihnachten auf das ganze Land ausweiten lässt. Der Gedanke an Ermattung scheint ihr dennoch fremd: „Wir werden das hier so lange durchziehen, bis die Wende geschafft ist“, sagt sie.

Lisa Federle, die außerdem auch noch Präsidentin des örtlichen Roten Kreuzes ist, ist die Erfinderin jenes speziellen Anti-Corona-Wegs, der als Tübinger Modell gerade als die konkreteste Idee zum Schutz von Risikogruppen Schlagzeilen macht. Es war im April, als sie, zunächst auf eigene Kosten mit ihrer rollenden Praxis – einem umgebauten Transporter – die Heime im Kreis anzufahren und Bewohner und Mitarbeiter auf das Virus zu testen begann. Gleich im ersten Heim fand sie dabei 17 Infizierte. „Da wusste ich: Wir müssen testen, so viel wir können.“

Ärztin Lisa Federle bei der Corona-Testaktion in Tübingen. © Quelle: Getty Images

Als im Oktober die Schnelltests auf den Markt kamen, besorgte sie 25.000, verteilte sie an Heime und instruierte das Personal, Abstriche zu nehmen. Vor dreieinhalb Wochen begann sie mit der nächsten Stufe ihres Anti-Corona-Wegs: Dreimal in der Woche steht sie mit dem Arztmobil auf dem Marktplatz, um Schnelltests für alle anzubieten.

In Tübingen gibt es spezielle Einkaufszeiten für Ältere, günstige Taxifahrten, damit sie keine Busse benutzen, und schon lange kostenlose Masken. Zwei kleinere Ausbrüche in Heimen hat es dennoch gegeben, anders als von Oberbürgermeister Boris Palmer zunächst behauptet. Doch die waren rasch eingedämmt, Infektionen bei Älteren gab es vergleichsweise wenige.

Kann Tübingen ein Modell für Deutschland sein? Diese wohlhabende, überschaubar große Universitätsstadt? Lisa Federle ist davon überzeugt. Ihre Testaktion für alle, die über Spenden finanziert wird, wird gerade auf über 30 Städte in Baden-Württemberg ausgeweitet.

Dort soll es dann auch Schnelltests für alle geben – wie sie Carola Zischner in Neustadt dutzendfach abnimmt. Eine wichtige Auflage, findet sie – die aber allein nicht ausreichen werde. „Wenn es die Gewissenhaftigkeit, die wir hier an den Tag legen, auch an anderenorts gäbe, wäre schon viel gewonnen.“ Allein jedenfalls, da ist sie überzeugt, werden die Heime den Kampf ge­gen das Virus nicht gewinnen.