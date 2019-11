Schnell die Welt retten - für nur 29,95 Euro im Berliner Olympiastadion

Anzeige

Berlin. Wenn alles glatt läuft, dann werden am 12. Juni 2020 bis zu 90.000 Menschen im Berliner Olympiastadion gleichzeitig ihre Smartphones herausholen und Petitionen an den Bundestag zeichnen - für mehr Klimaschutz, gegen soziale Ungerechtigkeit, kurz: für alles, was gut und grün ist. Sie werden Stars, Musikern und Wissenschaftlern zuhören und am Ende des Tages mit dem Gefühl nach Hause gehen, eine bessere Welt bestellt zu haben.

"Wir sind stark auf der Straße und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter", sagt Luisa Neubauer von "Fridays for Future" im Werbevideo. "Lass uns einen positiven Kipppunkt in unserer Gesellschaft schaffen", fordert Moderatorin Charlotte Roche.

Für diesen Kipppunkt werden die Gäste auch bezahlt haben: 29,95 Euro für das Tagesticket, wenn sie nicht in den Glück einer anonym gesponserten Freikarte gekommen sind. Denn das Olympiastadion zu mieten, kostet: 1,8 Millionen Euro haben die Organisatoren des Berliner Startups "Einhorn" ausgerechnet. Die Firma verkauft sonst Kondome und Periodenprodukte. Ihre politische Erfahrung stammt hauptsächlich aus einer erfolgreichen Petition, die Mehrwertsteuer auf Tampons und Binden zu senken.

Die Kosten für das Stadion müssen nun binnen vier Wochen über Crowdfunding eingespielt werden. Nach vier Tagen waren bereits 360.000 Euro zusammengetragen. Sechs Solitickets für 100 Personen und drei für 1000 Gäste waren bereits darunter.

Politische Teilhabe als kostenpflichtiges Event? Die Kritik kam prompt, und sie kam mit Wucht. Moderator Jan Böhmermann trat eine fundamentale Debatte über Start-up-Unternehmer und soziale Verantwortung los.

Lasst uns über die Vermarktwirtschaftung unserer Demokratie reden!



Auf einer kostenlosen Bürgerversammlung!



Im Bürgerzentrum in unserem Stadtteil!



Das es nicht mehr gibt, weil kein Gründer es leiten wollte und es ineffizient war, gelegentlich dafür 29,90 Euro zu bezahlen. — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) November 24, 2019

Auch historische Taktlosigkeit wurden den Machern vorgeworfen. Schließlich wurde das Berliner Olympiastadion anlässlich der Spiele 1936 für die größte Propaganda-Veranstaltung der Nationalsozialisten missbraucht. Hitlers Lieblingsregisseurin Leni Riefenstahl drehte hier ihre Olympia-Filme. Für 2020 träumen die Organisatoren in ihrem Aufruf von "90.000 Weltbürger*innen, die genau das Gleiche wollen wie du".

„Stell dir vor, es gibt ein riesiges Stadion. Darin befinden sich 90.000 Weltbürger*innen, die genau das Gleiche wollen wie du.“



Ähm. Puh. Nee. — Stefan Niggemeier (@niggi) November 23, 2019

Kritik gab es auch am Begriff "Bürger*innenversammlung", unter dem die Veranstaltung laufen soll. Darunter versteht zumindest die Klimabewegung "Extinction Rebellion" (XR) etwas völlig anderes. Sie fordert solche Versammlungen als dauerhafte basisdemokratische Begleitung des politischen Prozesses.

XR-Sprecherin Annemarie Botzki kritisiert gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) nicht nur, dass der Tag im Olympiastadion Eintritt kosten wird, sondern auch, dass ein Stadion-Event die Voraussetzungen für eine solche Versammlung nicht erfüllen kann: "Die eigentliche Absicht, Menschen aus allen sozioökonomischen Kontexten abzubilden und gerade denen politische Partizipation zu ermöglichen, die sich dies ansonsten eher weniger zutrauen, ist hier in keiner Weise gegeben."

Ich find’s übrigens deutlich schlimmer, wenn 90.000 Menschen wegen Mario Barth ins Berliner #Olympiastadion kommen als wegen #FFF. — 𝐈𝐦𝐫𝐞 𝐆𝐫𝐢𝐦𝐦 (@ImreGrimm) November 24, 2019

Auch Luisa Neubauer legt jetzt Wert darauf, dass sie nicht zu den Organisatoren gehört und der Veranstaltung nicht kritiklos gegenübersteht. Dem RND sagte sie: "Die Veranstaltung kann und soll überhaupt kein politisches Gremium sein, sie kann auch nicht bestehende Demokratie- und Gerechtigkeitsdefizite in diesem Land ausgleichen."

Dennoch findet sie das Event weiter gut: "Die Idee ist, eine große Bühne mit Politik und Wissenschaft zu füllen und Menschen über Inhalte zusammen zu bringen. Dieser Tag wird nicht die Welt retten oder von 0 auf 100 unsere Probleme lösen, aber im besten Fall Themen besetzen und Energie freisetzen. Bis dahin ist aber noch viel zu tun.“

"Einhorn"-Gründer Waldemar Zeiler kündigte gegenüber dem RND an, man werde in einer "Strategiesitzung" vieles auf den Prüfstand stellen: Das Label "Bürger*innenversammlung" genauso wie den Satz über die 90.000 Menschen, die alle das Gleiche wollen. Vor allem soll herausgestellt werden, das die Hälfte der Karten Freikarten sein können - wenn genug Soli-Karten verkauft werden.