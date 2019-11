Schlagabtausch bei erster öffentlicher Impeachment-Anhörung

Anzeige

Washington. Mit einem Schlagabtausch zwischen den Parteien und neuen Enthüllungen hat am Mittwoch der öffentliche Teil der Ermittlungen zu einer möglichen Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump begonnen. Die zentrale Frage sei, ob der Präsident sein Amt für seinen politischen Nutzen missbrauchte, sagte der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, zum Auftakt. Trump nannte die Untersuchung den „größten Schwindel in der politischen Geschichte der USA“ und erklärte, die Freiheiten in den USA seien in Gefahr wie nie zuvor.

Trump wird vorgeworfen, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat im Juli Ermittlungen gegen seinen demokratischen Gegner Joe Biden und dessen Sohn nahegelegt und damit sein Amt missbraucht zu haben.

Bislang unbekanntes Detail

Der US-Spitzendiplomat in der Ukraine, William Taylor, sagte am Mittwoch vor dem Gremium aus, dass Mitarbeiter seines Stabs gehört hätten, wie Trump sich am Tag nach dem Telefonat beim EU-Botschafter der USA, Gordon Sondland, über die „Ermittlungen“ erkundigt habe. Sondland habe geantwortet, die Ukraine sei bereit, diesen weiter nachzugehen. Dieses Detail war bisher nicht bekannt gewesen.

🚨Überraschung: Am Ende seines langen Eingangsstatements zündet Botschafter William Taylor eine Bombe: Sein Mitarbeiter hat gehört, wie Trump am 26. Juli am Telefon nachfragte, ob die Ukrainer bereit zu Ermittlungen seien. pic.twitter.com/outneNFpyc — Karl Doemens (@Doppelgeist60) November 13, 2019

George Kent, ein ranghoher Mitarbeiters des US-Außenministeriums, der ebenfalls am Mittwoch aussagte, ging nicht auf das Telefonat ein. Er sagte aber, die US-Regierung dürfe seiner Ansicht nach nicht andere Länder zu politisch motivierten Untersuchungen gegen Gegner drängen. Zudem wies er einen Vorwurf Trumps gegen Biden zurück, nämlich dass die US-Regierung von Barack Obama mit Biden als Vizepräsident den Gaskonzern Burisma vor Ermittlungen geschützt habe, weil dort Bidens Sohn Hunter im Verwaltungsrat saß. Er wisse von keinerlei Versuchen in diese Richtung, sagte Kent.

Republikaner fordern öffentliche Aussage von Whistleblower

Großes Streitthema bei der Anhörung war auch die Identität des Whistleblowers, der den Fall ins Rollen gebracht hatte. Der republikanische Abgeordnete Michael Conway forderte, dass die unbekannte Person ebenfalls öffentlich aussage. Schiff wies das zurück. „Wir werden alles Nötige tun, um die Identität des Whistleblowers zu schützen.“

Trump weist jedes Fehlverhalten zurück und wertet die Ermittlungen in der Ukraine-Affäre als neuen Versuch der Demokraten, ihn zu Fall zu bringen, nachdem das mit der Untersuchung zur russischen Einmischung in die Wahl 2016 nicht geklappt habe. In einer Videobotschaft auf Twitter sagte er zu seinen Anhängern: „Die Demokraten wollen euch eure Waffen wegnehmen, sie wollen euch eure Gesundheitsversicherung wegnehmen, sie wollen euch eure Wählerstimme wegnehmen, sie wollen euch eure Richter wegnehmen.“

Auch der Spitzenrepublikaner im Geheimdienstausschuss, Devin Nunes, sagte, die Demokraten verfolgten eine Strategie der „verbrannten Erde“, mit dem Ziel, Trump aus dem Amt zu befördern. Im Keller des Kapitols, wo bisher Zeugen hinter verschlossenen Türen befragt wurden, herrsche eine „sektenartige Atmosphäre“, sagte Nunes.

„Das ist eine sorgsam inszenierte Medien-Verleumdungskampagne gegen Präsident Trump“, eröffnet Devin Nunes, ranghöchster Republikaner im Ausschuss, sein Statement bei #Impeachment-Anhörung. Wirft Zeugen vor, dass sie in Schmierendrama mitspielen. Grabenkrieg entlang Parteilinie. — Karl Doemens (@Doppelgeist60) November 13, 2019

Trump schaut angeblich nicht zu

Abschriften dieser Befragungen wurden freigegeben, seit Mittwoch sind die Anhörungen erstmals öffentlich. Die Amerikaner können sich über Fernsehübertragungen und Live-Feeds nun selbst ein Urteil darüber bilden, ob sich Trump in der Ukraine-Affäre etwas zuschulden kommen hat lassen und wenn ja, ob seine Verfehlungen für eine Amtsenthebung ausreichen. Es ist erst das dritte Mal in der Geschichte, dass es eine solche öffentliche Anhörung zu einem Impeachment-Verfahren gibt, und das erste Mal in der digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts.

Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, Trump sehe sich die Liveübertragung nicht an. Er arbeitete. Gleichwohl setzte Trump zahlreiche Tweets und Retweets zum Impeachment-Verfahren ab.

RND/AP