Scheuers Verzweiflung, Scheuers Selbstverteidigung

Berlin. Mit Untersuchungsausschüssen ist das so eine Sache. 2005, als der damalige Außenminister Joschka Fischer wegen der allzu laxen Visa-Vergabe an deutschen Botschaften in Osteuropa in der Kritik stand, entschuldigte er sich für mögliche Fehler seiner Mitarbeiter. Verkehrsminister Andreas Scheuer, der wegen der geplatzten Pkw-Maut jetzt massiv unter Druck geraten ist, macht es anders. Der CSU-Politiker stellt sich vor seine Mitarbeiter. Wer Kritik äußern wolle, der solle sich bitteschön an ihn wenden.

Ein Signal nach innen

Scheuers Vorwärtsverteidigung kurz vor dem Start des Untersuchungsausschusses zum Maut-Debakel an diesem Donnerstag war der Versuch, die Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ein Signal nach innen, nicht nur an die Mitarbeiter im Ministerium, die jetzt Akten wälzen müssen und vor dem Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht befragt werden, sondern auch an die eigene Partei: Seht her, ich bin noch da. Und ich bin bereit zu kämpfen.

Scheuers Partei nennt sich zwar christlich und sozial. Aber sie kann auch verdammt gnadenlos sein, wenn sie Wahlerfolge gefährdet sieht. In vier Monaten steht in Bayern die Kommunalwahl an. Bleibt das Maut-Debakel in den Schlagzeilen, könnte der Rückhalt in den eigenen Reihen für den Verkehrsminister schwinden. Scheuer hat diesen Skandal politisch zu verantworten – ohne Abstriche. Die verkehrspolitische Debatte allerdings auf dieses Thema und die Frage zu reduzieren, ob dieser Minister zurücktreten muss oder nicht, wäre fatal. Dafür sind die Fragen, die aktuell in Sachen Verkehrswende zu beantworten sind, zu wichtig. Bei der Bahn geht es gerade darum, die größte Infrastrukturoffensive seit langem vorzubereiten. Hinzu kommt, dass der Straßen- und Stadtverkehr der Zukunft nicht mehr allein Autoverkehr wird sein können. Planerisch und politisch erfordert das einen gewaltigen Kraftakt. Schlimm wäre es, wenn der politische Showdown um Scheuers vielfach beleuchtete Maut-Sünden davon ablenken würde.