Scheuer: Digitaler Führerschein kommt auch in Deutschland

Anzeige

Anzeige

Berlin. In Deutschland soll es künftig möglich werden, den Führerschein bei Verkehrskontrollen auf dem Smartphone vorzuzeigen.

„Die EU-Kommission hat sich gestern auf der Informellen Tagung der europäischen Verkehrsminister klar zum digitalen Führerschein bekannt“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Norwegen hat ihn schon. Auch Deutschland wird mitmachen.“

Wer seinen Führerschein nicht dabei habe, könne dann das Smartphone vorzeigen. „Über diesen praktischen Fortschritt freue ich mich sehr, denn er führt den Menschen die Vorteile der Digitalisierung klar vor Augen“, sagte der CSU-Politiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video Maut-Ausschuss: Scheuer weist Vorwürfe von sich 1:11 min Der Bundesverkehrsminister hat vor dem parlamentarischen Gremium in Berlin alle Vorwürfe von sich gewesen. © Reuters

Am Vortag hatten die EU-Verkehrsminister sich informell beraten - nicht wie geplant in Passau, Scheuers Wahlkreis, sondern wegen der Corona-Pandemie per Videoschalte. Die Ergebnisse sind dennoch in einer „Passauer Erklärung“ festgehalten, dabei geht es vor allem um Digitalisierung im Verkehrsbereich.

Darin heißt es: „Digitale Innovationen wie virtuelle Führerscheine und Ticketing-Plattformen müssen interoperabel sein, damit sie in der gesamten EU funktionieren.“