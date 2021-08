Scheidender New Yorker Gouverneur Cuomo begnadigt zehn Personen

Anzeige

New York. Der scheidende New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo hat zehn Personen begnadigt. Unter denen, deren Haftstrafe am Dienstag (Ortszeit) verkürzt wurde, war ein Mann, der wegen eines Mordes 1998 verurteilt war. Für den Häftling hatte sich der Schauspieler Martin Sheen eingesetzt.

Das Büro des Gouverneurs verwies auf die Errungenschaften des 45-jährigen Jon-Adrian Velazquez im Gefängnis. Velazquez schloss demnach ein Bachelor-Studium ab und betätigte sich als Mitarbeiter für eine Lehrkraft an der Columbia University.

Fünf Personen wurden vollständig begnadigt. Dadurch wird ihre Verurteilung gestrichen. Die anderen fünf bekamen ihre Haftstrafe verkürzt. Velazquez hatte eine Gefängnisstrafe von 25 Jahren bis lebenslänglich. Ihm wurde zur Last gelegt, einen Polizisten erschossen zu haben. Velazquez bezeichnete sich als unschuldig. Sheen machte auf den Fall aufmerksam. Auch nachdem die Bezirksstaatsanwaltschaft von New York 2013 an der Verurteilung festhielt, trat Sheen für Velazquez ein.

Cuomo ist bis 23. August im Amt. Er tritt wegen eines Berichts zurück, demzufolge er mindestens elf Frauen sexuell belästigt hat. Er hat bestritten, die Frauen unangemessene berührt zu haben.