Schäuble widerspricht Kramp-Karrenbauer: Wettbewerb um CDU-Vorsitz nicht ruinös

Berlin. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat der Kritik von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Auseinandersetzung der drei Kandidaten für ihre Nachfolge widersprochen. Die scheidende Vorsitzende hatte die Debatte mit Blick auf persönliche Angriffe einen „ruinösen Wettbewerb“ genannt, der auf die gesamte Partei zurückfalle.

„Diese Auffassung teile ich nicht“, sagte Schäuble der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Die Kandidaten machten Wahlkampf für sich. „Was daran ruinös sein soll, kann ich nicht erkennen.“

Bewerber für den Vorsitz sind Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der ehemalige Unions-Fraktionschef im Bundestag, Friedrich Merz, und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Im Ringen um die Verschiebung des anstehenden Parteitags zur Wahl des neuen Vorsitzenden hatte vor allem Merz mit Laschet einen offenen Streit ausgefochten, auch mit persönlichen Angriffen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) rechnet unterdessen damit, dass der Kanzlerkandidat der Union erst im Frühjahr bestimmt wird - also nach der für Januar geplanten Neuwahl des CDU-Vorsitzenden. Dabei würden CDU und CSU „wie immer an einem Strang ziehen“, sagte Kretschmer am Wochenende dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Den neuen CDU-Chef warnte er vor eigenmächtigen Schritten. „Es nützt wenig, wenn man sich selber zum Kanzlerkandidaten ausruft. Man muss das immer gemeinsam mit der CSU machen.“ Die Bundestagswahl ist im Herbst kommenden Jahres.