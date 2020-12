Schäuble im Bundestag: Wir denken an die Corona-Toten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat zu Beginn des Sitzungstags im Parlament an die Corona-Toten erinnert. Alleine in Deutschland seien bislang mehr als 24.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, sagte er am Donnerstag in Berlin. „Wir denken an diese Toten.“

Zahlen seien abstrakt, „aber dahinter stehen persönliche Schicksale und Angehörige, die sich vielfach noch nicht einmal würdig von den Sterbenden verabschieden konnten“.

Schäuble erinnerte auch an all diejenigen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unter verschärften Kontaktbeschränkungen besonders litten, weil die, die ihnen nahe stünden, Abstand halten müssten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Er dankte den vielen Menschen in den Heil- und Pflegeberufen, die an Weihnachtstagen in Krankenhäusern, in Heimen und in Privathaushalten überlebenswichtige Hilfe leisteten. Sie arbeiteten an der psychischen wie physischen Belastungsgrenze und seien einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt.

Anzeige

„Wie menschlich eine Gesellschaft ist, bemisst sich an ihrem Umgang mit den Schwächsten“, sagte er. „Und so zeigt sich in der Pandemie, dass es in unserer Hand liegt, wie gut wir diesem Anspruch gerecht werden.“ Es brauche keine Feiertage, um sich darauf zu besinnen.

Am Donnerstagmorgen hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) 698 neue Todesfälle vermeldet.