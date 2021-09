Für die Linke sind die Direktmandate wie eine Lebensversicherung

Anzeige

Berlin. Beim Wahlkampfendspurt der linken Prominenz spielt die Musik ganz klar im Osten. Zugpferd Gregor Gysi in Leipzig und Zwickau, Spitzenkandidatin Janine Wissler im sächsischen Hohenstein-Ernstthal und dann noch in Berlin und Cottbus. Spitzenkandidat Dietmar Bartsch in seiner Heimatstadt Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern, wo am Sonntag parallel zum Bundestag auch für den Landtag abgestimmt wird und sich die Linke ein wenig Hoffnung auf Rot-Rot macht. Einzig Sarah Wagenknecht, die in Nordrhein-Westfalen kandidiert, tritt noch einmal im Westen der Republik, in St. Augustin und in Bonn, auf.

Die Konzentration auf den Osten hat ihren Grund, denn trotz aller Westexpansion seit dem Zusammenschluss von WSAG (West) und PDS (Ost) zur Linken im Jahr 2007 stehen die stärksten Wählerbataillone der Partei immer noch dort. Und das könnte „überlebenswichtig“ werden. Zwar hatte Bartsch als Ziel ein zweistelliges Ergebnis herausgegeben, aber in Umfragen schrammt die Linke zwischen 6 und 7 Prozent herum. Die Gefahr, unter die Fünfprozenthürde zu rutschen und damit das Schicksal der FDP aus dem Jahr 2013 zu teilen, ist da.

Um so wichtiger wird es für die Partei sein, mindestens drei Direktmandate zu holen, um den Sprung in den Bundestag trotzdem zu sichern, wie schon 1994, als sie nur 4,4 Prozent schaffte, aber durch vier Direktmandate mit 30 Abgeordneten ins Parlament einzog. Bei den Direktmandaten, die parteiintern als „Lebensversicherung“ betrachtet werden, spielt Berlin die zentrale Rolle. Vor vier Jahren holte die Linke fünf Direktmandate – in den Berliner Wahlkreisen Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Pankow sowie in Leipzig.

In Berlin liegen die größten Hoffnungen auf Gysi und den beiden erfahrenen Politikerinnen Gesine Lötzsch und Petra Pau. Möglich auch, dass es Udo Wolf in Berlin-Pankow schafft und erneut Sören Pellmann im Wahlkreis Leipzig II. „Pelle, der Eroberer“ titelte eine Zeitung in Anlehnung an den Roman von Martin Anderson Nexö, als der Lehrer 2017 mit einem Vorsprung von 1170 Stimmen gegen den CDU-Kandidaten Thomas Feist gewann.

Pellman holte seinerzeit auch Stimmen von Anhängern der SPD und der Grünen, die Feist verhindern wollten. „Er hat auch jetzt wieder einen wahnsinnig engagierten Wahlkampf gemacht“, lobt Bartsch, und in den Projektionen der Wahlforscher liegt der 44-jährige Pellman ebenfalls vorn.

Doch Bartsch will über die Direktmandate gar nicht so viel reden, sondern setzt auf einen „Kampf bis zur letzten Sekunde“. Er selbst ist am Samstagabend noch in seinem Wahlkreis Rostock/Landkreis Rostock II präsent, und zwar im Ostseestadion, wo es auch um Sieg oder Niederlage geht.

Hansa kickt gegen Schalke in der Zweiten Liga und Bartsch will noch „mit jungen Fans ins Gespräch kommen“. Der alte Wahlkampfstratege ist gedanklich schon bei der Regierungsbildung und der aus seiner Sicht zentralen Frage: Kommt die Ampel mit rot, grün, gelb? Oder kommt Rot-Grün-Rot? Bartsch verkürzt das auf die Formel: „Linke oder Lindner“?