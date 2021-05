„Die Bilder sind unerträglich“: Schäuble fordert Härte gegen antisemitische Gewalt

Anzeige

Anzeige

Berlin, Düsseldorf. Nach antisemitischen Protesten und Ausschreitungen in Deutschland während des eskalierenden Nahost-Konflikts haben Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) harte Sanktionen gefordert. „Die Bilder sind unerträglich“, sagte Schäuble der „Bild“-Zeitung (Montag). Der Konflikt werde nicht in Deutschland gelöst. „Und wir lassen nicht zu, ihn hier auszutragen - auf Kosten jüdischer Deutscher“.

Der Staat schütze das Recht auf Meinungsfreiheit und natürlich dürfe man die Politik Israels scharf kritisieren und dagegen laut protestieren, sagte Schäuble. Aber für Antisemitismus, Hass und Gewalt gebe es keine Begründung. Deshalb brauche es „die ganze rechtsstaatliche Härte gegen Gewalttäter“.

Anzeige

Scholz: Täter müssen volle Härte des Gesetzes spüren

Auch der SPD-Kanzlerkandidat Scholz betonte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag): „Mit Blick auf Anschläge gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland und antisemitischen Parolen bei Demonstrationen auf deutschen Straßen sage ich klar: Für so etwas gibt es kein Pardon. Die Täter müssen die volle Härte des Gesetzes spüren.“

Video Pro-Palästinenser-Demo in Berlin eskaliert 1:23 min Es wurden Steine und Flaschen geworfen sowie Feuerwerkskörper gezündet, nachdem die Polizei die Veranstaltung auflösen wollte. © Reuters

Antisemitismusbeauftragter Felix Klein entsetzt

Anzeige

Erschreckt und besorgt über die jüngsten Vorfälle zeigte sich auch der Bundesbeauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein. Es sei „entsetzlich, wie offensichtlich hier Juden in Deutschland für Handlungen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden, an denen sie ganz und gar unbeteiligt sind“, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

„Solidarität mit Palästinensern oder Kritik an der israelischen Regierung sind keine Rechtfertigung für Gewalt.“ Nun komme es darauf an, den Schutz jüdischer Einrichtungen während der angespannten Lage in Nahost in Deutschland entsprechend anzupassen. Mutmaßliche antisemitische Straftäter müssten schnell vor Gericht gestellt werden.

Anzeige

Klein kündigte an, eine nationale Strategie für den Kampf gegen Antisemitismus vorzulegen, die auf Repression und Prävention setze. Es müsse „empfindliche und schnelle Folgen haben, wenn sich jemand antisemitisch betätigt“.

BDK fordert mehr Überwachung

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) forderte eine stärkere Überwachung durch Polizei und Verfassungsschutz. Die deutschen Sicherheitsbehörden müssten ein noch genaueres Bild vom Gefahrenpotenzial gewaltbereiter antisemitischer Gruppen bekommen, sagte BDK-Vorsitzender Sebastian Fiedler den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Anzeige

Nötig sei eine Stärkung der Nachrichtendienste und eine Ad-hoc-Schwerpunktsetzung beim Polizeilichen Staatsschutz. „Die Sicherheitsbehörden müssen angesichts der Eskalation in Nahost die Szenen in Deutschland genauer ins Visier nehmen.“ Zu den politischen Forderungen nach härteren Strafen erklärte Fiedler, diese seien nur sinnvoll, wenn die Beamten vor Ort die Straftäter auch stellen könnten.