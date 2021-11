„Schäbig und verantwortlungslos“: Die erste Corona-Debatte im Bundestag führt zu nichts

Anzeige

Berlin. Bei der ersten Bundestagsdebatte zur Corona-Lage kamen die Fraktionen über parteipolitische Auseinandersetzungen nicht hinaus. Olaf Scholz präsentierte sich bei der Eröffnungsrede als staatstragender Pandemieverwalter. „Das Virus ist noch unter uns“, stellt er fest. Fast plakativ übte er sich in Zurückhaltung und betete die zentralen Beschlüsse der Ampel-Fraktionen herunter: Booster-Impfungen, 3G-Regeln, Masken all das sei nun wichtig. „Wir müssen unser Land winterfest machen“, sagte der geschäftsführende Bundesfinanzminister. Dass nun immer mehr Länder 2G-Regeln einführend, sei „ein guter Fortschritt“. Er kündigte ein zügiges Bund-Länder-Treffen an.

Olaf Scholz bei seiner ersten Rede im neuen Bundestag. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Entscheidend sei, dass den Ländern nun alle Möglichkeiten haben, auf die Lage zu reagieren. Er fände es schön, wenn die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz parteiübergreifend getragen würden, sagt er, man müsse nun über Parteigrenzen zusammenarbeiten. Danach aber sieht gerade nichts aus.

„Hilferufe von Pflegerinnen und Pfleger“

Ralph Brinkhaus verwies in seiner Antwort energisch darauf, dass erstmals mehr als 50.000 Neuinfektionen gemeldet wurden, er sprach „Hilferufe von Pflegerinnen und Pflegern, die einfach nicht mehr können“ und versucht sich gleich selbst an einem: „Das, was im vergangenen Jahr passiert ist, darf sich nicht wiederholen.“

Der Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU war um den größtmöglichen Kontrast zu Scholz bemüht, sprach laut und energisch, beinahe aggressiv. Über die Rede des Fast-Kanzlers sagt er: „Das war mehr eine Zustandsbeschreibung als eine kraftvolle politische Aussage.“ Das Auslaufen der epidemischen Lage nationaler Tragweite, das der geschäftsführende CDU-Gesundheitsminister einst empfahl, sei „Realitätsverweigerung“.

Video Notlage soll auslaufen: Ampel-Parteien planen neue Corona-Regeln 1:18 min Die Corona-Notlage soll Ende November auslaufen, darüber sind sich die potenziellen neuen Regierungspartner einig. Sie setzen auf einen anderen Weg. © dpa

Auch Jan-Marco Luczak (CDU) versuchte, seine Fraktion als letzte Bastion der Vorsicht darzustellen – und schoss vor allem Richtung Grüne und SPD: „Sie haben offensichtlich Angst vor der FDP.“ Die Ampel habe nicht den Mut zur unbequemen Entscheidung, die epidemische Lage zu verlängern. Aus jedem Satz dieser ersten inhaltlichen Bundestagsdebatte sprach eine neue Lagerlogik, an die noch niemand so recht gewöhnt ist. Von dem, was Karl Lauterbach in Talkshows fordere – etwa die 2G-Regel – stehe nichts im Gesetzesentwurf, sagte Luczak.

Es folgt eine Zwischenfrage des SPD-Gesundheitspolitikers selbst: „Sie haben Recht, 2G ist das, was jetzt notwendig wäre. Aber wieso erwecken Sie den falschen Eindruck, dass wir 2G in allen Bundesländern nicht längst machen können?“

Er sei eigentlich ganz optimistisch, dass die Union schon bald konstruktiv an der Pandemie-Bewältigung mitarbeite, sagte Lauterbach im Anschluss dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „In einer solchen Debatte, wo die Opposition zum ersten Mal als Opposition auftritt, war es nicht anders zu erwarten.“ Er könne sich nicht vorstellen, „dass die Union in einer solchen Situation ernsthaft die Zusammenarbeit verweigert.“ Das, was die Länder nun beschließen können, entspreche dem, was beschlossen werden müsse, so Lauterbach weiter: „Wenn die Länder das auch machen, ist alles erreicht.“

Fundierte Kritik oder eine „billige, parteipolitische Aktion“?

Und der Rest der Ampel? Nimmt den Nahkampf mit der künftigen Opposition an. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, bezeichnete Brinkmanns Rede als „schäbig und verantwortungslos“, als „billige, parteipolitische Aktion“. Die Lage sei tatsächlich dramatisch, aber die Debatte darüber, was nun zu tun sei, gehöre ins Parlament. Christian Lindner nickte mit seinem ganzen Körper, als müsse er den Begriff „Zustimmung“ pantomimisch darstellen – und blickte dabei in Richtung der Unionsfraktion.

Dann aber ging Göring-Eckardt einen Schritt weiter und sagte, man dürfe sich auch der Diskussion um eine Impfpflicht im Gesundheitswesen, wie sie von Leopoldina und Ethikrat angestoßen wurde, nicht verweigern. Lindner nickte dann nicht mehr ganz so kräftig. Und selbst Lauterbach sagte im Anschluss, er befürchte, „dass die Debatte um die Impfpflicht im Gesundheitswesen einen riesigen Raum einnehmen würde. Wenn wir in den Einrichtungen täglich testen, können wir dort Sicherheit schaffen.“ Er sei nicht gegen eine Impfpflicht im Gesundheitswesen, aber er denke, dass dieses Thema von den wichtigen Fragen ablenken könne.

Wo Lauterbach und Kubicki zusammenfinden

FDP-Fraktionschef Marco Buschmann sagte, die Ampel-Fraktionen nähmen nicht nur Maßnahmen zurück, die womöglich nicht rechtssicher seien, sie würden in anderen Fragen „über das hinausgehen, was in der Vergangenheit möglich war.“ Ein Maßnahmenpaket, von dem sowohl Wolfgang Kubicki als auch Karl Lauterbach sagen würden, es sei geeignet, eine Pandemie zu bekämpfen, könne so falsch nicht sein: „Einige sollten sich einen Ruck geben, über ihren eigenen Schatten zu springen.“ Lauterbach applaudierte an dieser Stelle zwar nicht, sagte aber später, die Aussage sei „im Großen und Ganzen richtig“.

Spricht wie ein Regierender: FDP-Politiker Marco Buschmann. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Linksfraktion kritisierte die künftigen Koalitionäre deutlich vorsichtiger als die Union. „Sie betreiben schon auch ein bisschen Symbolpolitik“, mahnte Susanne Ferschl an. Und kritisierte, dass die Bürgertests nicht längst wieder kostenlos seien. „Es ist die vierte Welle und es ist das vierte Mal, dass die Verantwortlichen warten, bis die Welle über ihnen zusammenbricht.“

Die Verweigerungshaltung der AfD-Fraktion, die in Teilen erneut ohne Maske auf der Besuchertribüne Platz nahm, verpuffte unterdessen. „Heute könnte ein Tag der Freiheit sein“, sagte Sebastian Münzenmaier und warf den anderen Fraktionen ein „undemokratisches Verhalten“ vor. Seine Kritik: „Der Gesetzesentwurf wird zu mehr Druck auf Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, führen.“ Dabei sei die Impfung eine individuelle Entscheidung. Die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel konnte am Donnerstag im Bundestag nicht sprechen; sie befindet sich nach einer Corona-Infektion derzeit in Quarantäne.