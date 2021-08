Bericht: Verletzte bei Drohnenangriff auf saudischen Airport

Anzeige

Dubai. Bei einem Drohnenangriff auf einen Flughafen im Südwesten Saudi-Arabiens sind acht Menschen verletzt worden. Das berichtete das Staatsfernsehen am Dienstag. Auch ein Flugzeug sei beschädigt worden. Es habe sich um den zweiten derartigen Angriff auf den Flughafen Abha binnen 24 Stunden gehandelt. Beim ersten Vorfall habe es keine Opfer gegeben. Die saudisch geführte Militärkoalition im Jemen machte die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen für die Attacken verantwortlich. Die Aufständischen äußerten sich zunächst nicht.

Das saudische Militär teilte mit, dass die mit Bomben bestückte Drohne am Dienstag abgefangen worden sei. Dabei seien aber Splitter umhergeschleudert worden, die kleine Löcher in eine Passagiermaschine gerissen hätten. Fenster gingen zu Bruch und Flugzeuginsassen aus Nepal, Indien und Bangladesch wurden verletzt. Ein Bangladescher sei in kritischem Zustand, teilte die Militärkoalition mit.

Am Sonntag waren bei einem Raketen- und Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt im Süden des Jemen mindestens 30 Soldaten getötet worden. Der Stützpunkt Al-Anad in der Provinz Lahdsch wird von der international anerkannten Regierung gehalten. Die Attacke reklamierte niemand für sich, doch trug sie Handschrift der Huthi-Rebellen.

Mit der Einnahme von Jemens Hauptstadt und weiten Gebiete im Norden des Landes durch die Aufständischen begann 2014 ein Krieg, in den sich bald ein Militärbündnis unter saudischer Führung einschaltete, um die Huthis abzudrängen und die international anerkannte Regierung wieder einzusetzen. Die Rebellen greifen immer wieder internationale Flughäfen, Stützpunkte und wichtige Ölinfrastruktur in Saudi-Arabien an. Ziele sind oft die im Südwesten des Königreichs gelegenen Städte Abha und Dschisan, doch gab es dabei selten erhebliche Schäden.

Die saudisch-geführte Militärkoalition steht international wegen Angriffen auf Zivilisten, Krankenhäusern und Hochzeitsfeiern im Jemen verstärkt in der Kritik. In dem Krieg starben bislang etwa 130 000 Menschen. Der Konflikt im ärmsten Land der arabischen Welt hat laut Beobachtern die schlimmste humanitäre Krise der Erde ausgelöst.