Saudi-Arabien: Inhaftierte Prinzessin nach fast drei Jahren Haft freigelassen

Riad. Nach fast drei Jahren Haft ohne Anklage in Saudi-Arabien ist eine Prinzessin ihrem Anwalt zufolge freigelassen worden. Die 58 Jahre alte Basma bint Saud al-Saud, Nichte des Königs Salman, sei seit einigen Tagen bei ihrer Familie im Küstenort Dschidda, sagte Anwalt Henri Estramant der Deutschen Presse-Agentur am Montag. „Sie versucht, wieder in das normale Leben zurückzufinden“. Auch ihre ebenfalls inhaftierte, 30-jährige Tochter sei freigelassen worden. Eine offizielle Bestätigung aus Saudi-Arabien gab es dafür nicht.

Sicherheitskräfte hatten Prinzessin Basma und ihre Tochter im März 2019 festgenommen. Der Vorwurf lautete Estramant zufolge, die beiden hätten „illegal das Land verlassen“ wollen. Eine Anklage oder einen Prozess gab es aber nicht. Ihre Freilassung sei weder begründet noch an Auflagen geknüpft worden. Sie dürfe aber das Land nicht verlassen, auch nicht wie erhofft zur medizinischen Behandlung in der Schweiz.

Seit Amtsanrtitt von bin Salman Meinungsfreiheit stark beschränkt

Saudi-Arabiens faktischer Herrscher, Kronprinz Mohammed bin Salman, treibt eine Reihe gesellschaftlicher Reformen voran. Zugleich steht er wegen der Lage der Menschenrechte international in der Kritik. In Saudi-Arabien sitzen weiter zahlreiche Aktivisten, Menschenrechtler und Intellektuelle im Gefängnis. Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge gibt es seit seiner faktischen Machtübernahme kaum noch Raum für freie Meinungsäußerung im Land.

Prinzessin Basma setzte sich für Reformen ein

Basma hatte sich schon vor zehn Jahren für Reformen in Saudi-Arabien stark gemacht und gab während mehrerer Jahre, die sie in Europa lebte, häufig Interviews. Sie prangerte Machtstrukturen an sowie die mangelnden Frauenrechte, was ungewöhnlich war für ein Mitglied der Herrscherfamilie. Sie erklärte aber auch, hinter dem Königshaus zu stehen. Basma sagte ihrem Anwalt zufolge, sie sehe ihre Freilassung als Schritt in eine „gute Richtung“.

Der Fall erinnert teils an die entführte Prinzessin Latifa aus Dubai. Diese wurde 2018 nach eigener Aussage bei einem Fluchtversuch gestoppt und gewaltsam zurück in die Golf-Metropole gebracht. Urlaubsfotos hatten zuletzt Spekulationen genährt, dass Latifa inzwischen mehr Freiheiten genießt.