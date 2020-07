Saudi-Arabien: König Salman wegen Gallenblasenentzündung im Krankenhaus

Anzeige

Anzeige

Der saudische König Salman ist wegen einer Gallenblasenentzündung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur SPA am Montag unter Berufung auf eine Erklärung des Königshofs.

Der 84-Jährige werde im König-Faisal-Krankenhaus untersucht, hieß es. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

König Salman regiert seit Januar 2015. In der Öffentlichkeit war er in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie nicht zu sehen, erschien aber auf Bildern staatlicher Medien bei der Teilnahme an virtuellen Kabinettssitzungen und Telefonaten mit ausländischen Politikern.

Anzeige

Als seinen Nachfolger hat er seinen 34-jährigen Sohn aufgebaut, Kronprinz Mohammed bin Salman.

Er, der in den Tod des Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul verwickelt sein soll, ist der faktische Herrscher Saudi-Arabiens und würde König Salman bei dessen Tod vermutlich auf den Thron folgen.