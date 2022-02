Satellitenbilder zeigen Zerstörung und Truppen in der Ukraine

Anzeige

Satellitenbilder der Firma Maxar Technologies machen die Zerstörung im russischen Krieg gegen die Ukraine deutlich.

Demnach soll eines der Bilder einen beschädigten Flugzeughangar zeigen, der durch die Luftangriffe und schweren Kämpfe rund um den Flughafen Kiew-Hostomel beschädigt wurde. Nach ukrainischen Angaben wurde auf dem Flugplatz Hostomel nordwestlich von Kiew das Weltgrößtes Frachtflugzeug An-225 „Mriya“ zerstört.

Ein weiteres Satellitenbild soll russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw im Norden der Ukraine zeigen. Die Truppen würden sich in Richtung der Hauptstadt Kiew bewegen.

Iwankiw: Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt offenbar russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. © Quelle: Uncredited/Maxar Technologies/AP

Maxar bietet zwei weitere Bilder von dem Aufmarsch russischer Bodentruppen in Iwankiw.

Iwankiw: Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild soll russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine zeigen, der sich in Richtung Kiew bewegt. © Quelle: Uncredited/Maxar Technologies/AP

Iwankiw: Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild soll einen Aufmarsch russischer Bodentruppen mit Hunderten von Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine zeigen, der sich in Richtung Kiew bewegt. © Quelle: Uncredited/Maxar Technologies/AP

Nach Angaben der Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurden die drei Bilder am 27. Februar 2022 erstellt.