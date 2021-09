„Kannste Kanzleramt?“: Baerbock für „indirekte Impfpflicht“, Laschet und Scholz äußern sich zur GroKo

Anzeige

Hannover. Dass Kinder schonungslos neugierig sind und bohrende Fragen stellen können, haben die Kanzlerkandidaten nun am eigenen Leib erfahren. Im Sat.1-Format „Kannste Kanzleramt?“ wurden Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) in einem Klassenraum von 17 Schülerinnen und Schülern im Alter von acht bis 13 Jahren mächtig in die Mangel genommen. Dabei gaben die Kanzlerschaftsanwärter, die nacheinander vor die Kinder traten, durchaus interessante Antworten – etwa zur Impfpflicht, Afghanistan und Koalitionswünschen.

Bei Baerbock, mit der die Sendung startet, steht vor allem das Thema Klimaschutz im Fokus. Die Klasse interessiert aber auch: „Hatten Sie ein schlechtes Gewissen beim Abschreiben?“ Der Grünen-Kandidatin ist die Frage sichtlich unangenehm. Sie erklärt, für ihr Buch viel gelesen und sich viele Notizen gemacht und anschließend zusammengeschrieben zu haben. „Da habe ich es vergessen, das kenntlich zu machen.“ Sie habe aber ihren Fehler direkt gestanden. Dennoch gibt sie zu: „Da habe ich mich sehr über mich selbst geärgert.“ Genauso, wie über einen Versprecher bei ihrer Rede beim Grünen-Parteitag im Juni, den sie anschließend mit einem Kraftausdruck quittierte.

Bei der Frage, wie sie sich die Entsorgung von Lithiumbatterien aus E-Autos vorstelle, kommt Baerbock ins Stocken. Nach einem großen ausweichenden Erklärungsbogen ist ihre Antwort: „Recyceln“. Konkreter wird sie nicht. Das wird sie beim Thema verpflichtender Impfungen für Erwachsene. Sie sei gegen eine Impfpflicht, plädiert jedoch bei Ungeimpften für weniger Rechte. Ob das dann nicht doch eine Pflicht sei? Baerbock gibt zu: „Ja, es ist eine indirekte Pflicht.“

Auch CDU-Kanzlerkandidat Laschet bekommt es mit unbequemen Fragen zu tun – auch persönlicher Natur. Dabei gibt er zu, sich nicht gut vorstellen könne, Vegetarier zu werden. „Ich brauche nicht jeden Tag Fleisch, aber ganz verzichten kann ich nicht.“ Worüber er bei der Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Rahmen der Hochwasserkatastrophe gelacht habe, wollte Laschet ungerne sprechen. Er erklärte, er habe durch die Lautsprecherausrichtung nichts von der Rede gehört und habe wegen einer nichtigen Bemerkung lachen müssen, was er heute bereue.

Auf die Frage, ob er Freunde in der Politik habe, lacht Laschet auf und antwortet, viele Freunde außerhalb der Politik zu haben. „In der Politik ist das so eine Sache. Aber da gibt es eine Menge Leute, auf die ich mich verlassen kann.“ Und wie sein Verhältnis zu CSU-Chef Markus Söder ist? „Wir telefonieren ab und an.“

Auf Kuschelkurs geht Laschet dafür beim Thema Koalition mit der SPD. Wörtlich schließt er die Option nicht aus und sagt sogar: „Ich finde, dass die GroKo nicht schlecht zusammengearbeitet hat.“ Allerdings sei sein Eindruck, dass die SPD keine Große Koalition wolle.

Das bestätigt Olaf Scholz im späteren Verlauf der Sendung. Zwar weicht er der Frage aus, mit welchen Parteien er koalieren wolle, dafür wird er deutlicher bei den Parteien, die für ihn nicht infrage kommen. Nachdem er die AfD kategorisch ausschlossen hat, sagt er, dass sich die „CDU und CSU in der Opposition erholen können“ und setzt seine Worte, die er erst kürzlich genauso in der „ARD-Wahlarena“ äußerte, damit in einen noch deutlicheren Kontext.

Weiter spricht sich Scholz für eine Steuererhöhung bei Reichen aus. Er selbst habe „kein Problem damit, auch selbst mehr zu zahlen“. Beim Thema Afghanistan umkurvt er zunächst die Frage, ob er den Abzug auch veranlasst hätte. Die Antwort genügt einer Schülerin, die darauf pocht zu erfahren, wie Scholz persönlich gehandelt hätte. Dabei gibt er zu, dass er die Bundeswehr „noch einige Monate länger“ in Afghanistan gelassen hätte. Er gibt jedoch zu: „Nach aktuellem Stand hätte das aber nichts verändert.“