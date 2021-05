Laschet, Baerbock und Scholz stellen sich bei Sat.1 Fragen einer Schulklasse

Anzeige

Berlin. Jeder der drei Kanzlerkandidaten wird sich in einer neuen Fernsehsendung den Fragen einer Schulklasse stellen. Das kündigte der Privatsender Sat.1 am Montag an. Das TV-Format „Facing the Classroom“ – so der Arbeitstitel – sei bereits in anderen Ländern erfolgreich gelaufen. Unter anderem hätten sich bereits der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern von Jugendlichen auf die Probe stellen lassen.

Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) werden zur besten Sendezeit am Abend einzeln auf die Schülergruppen treffen, wie eine Sprecherin ergänzte. Das Format solle im Laufe des Sommers ausgestrahlt werden. Wie es bei Sat.1 dann genau heißen wird und wann es laufen wird, steht noch nicht fest.

Senderchef Daniel Rosemann erwartet laut Mitteilung, dass die Politiker sich „von einer Seite, die wir im normalen Wahlkampf eher selten sehen“, zeigen werden: „nahbar, verständlich und direkt“.