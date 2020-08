Anzeige

Anzeige

Helsinki. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hat ihren langjährigen Partner Markus Räikkönen geheiratet. Wie ihre Regierung am Sonntag mitteilte, gaben sich die beiden am Samstag vor 40 Gästen in Marins Amtssitz Kesäranta im Nordwesten von Helsinki das Jawort.

Die 34-Jährige veröffentlichte ein Bild auf Instagram, das die beiden strahlend und in Brautkleid beziehungsweise Anzug zeigt. “Ich bin glücklich und dankbar, dass ich mein Leben mit dem Mann teilen darf, den ich liebe”, schrieb Marin dazu. “Von allen Menschen bist du der Richtige für mich. Danke, dass du an meiner Seite bist.”

Die jüngsten Regierungschefs der Welt

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Marin, die neben dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu den jüngsten Regierungschefs der Welt zählt, ist seit 16 Jahren mit Räikkönen zusammen. Einst hatten sie sich als 18 Jahre alte Studenten kennengelernt, mittlerweile haben die beiden eine zweieinhalbjährige Tochter namens Emma.

Anzeige

Marin ist damit die zweite Regierungschefin aus dem Norden der EU, die sich in diesem Sommer getraut hat: Erst vor zweieinhalb Wochen hatte Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (42) ihren Lebensgefährten Bo Tengberg geheiratet.