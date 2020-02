Sanders gewinnt Vorwahl der US-Demokraten in New Hampshire

Anzeige

Der Senator von Vermont Bernie Sanders hat die Vorwahl der US-Demokraten in New Hampshire knapp gewonnen. Auf dem zweiten und dritten Platz landeten der frühere Bürgermeister von South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, und die Senatorin Amy Klobuchar. Die Senatorin Elizabeth Warren und der frühere Vizepräsident Joe Biden folgten weit abgeschlagen. Sie dürften bei den Delegiertenstimmen leer ausgehen.

Es war der erste klare Sieg der Vorwahlen, die chaotisch begonnen hatten. Sanders beanspruchte schon vor Verkündung des offiziellen Ergebnisses den Sieg für sich. Er versprach, sollte er die Kandidatur der Demokraten bekommen, die gespaltene Partei zu einen, um Präsident Donald Trump im November bei der Präsidentschaftswahl zu schlagen.

Noch während der Auszählung im Neuenglandstaat hatte sich das Feld der demokratischen Bewerber ums Weiße Haus weiter ausgedünnt: Unternehmer Andrew Yang und der gemäßigte Senator Michael Bennet verkündeten ihren Ausstieg aus dem Rennen.

Pete Buttigieg, demokratischer Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur, spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung. © Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Die Vorwahl vom Dienstag fand acht Tage nach den sogenannten Caucuses - Wahlversammlungen - der Demokraten in Iowa statt, die im Chaos versunken waren. Ein technischer Fehler in einer Wahl-App hatte in dem Staat im Mittleren Westen die Übermittlung von Daten behindert. Erst am Sonntag gaben die Demokraten in Iowa bekannt, dass Buttigieg mit einem knappen Vorsprung von zwei Delegierten vor Sanders gelandet war.

In New Hampshire war die Sache diesmal klarer. Für den selbst erklärten demokratischen Sozialisten Sanders war die Vorwahl in dem Neuenglandstaat eine Chance, seine Dominanz im linken Flügel der Partei auszubauen. Die Wiederholung seiner starken Resultate in Iowa setzte zugleich seiner ebenfalls progressiven Rivalin Warren zu, die ein Debakel ausgerechnet in einem Staat erlebte, der an ihren Heimatstaat Massachusetts grenzt.

Nach seinem Überraschungserfolg in Iowa schickt sich der 38 Jahre alte Buttigieg nun an, Favorit der moderaten Kräfte seiner Partei zu werden. Für die weiteren Wahlen zeigte er sich zuversichtlich: "Jetzt geht unsere Kampagne in Nevada und South Carolina und im ganzen Land weiter, und wir werden bei jedem Schritt neue Verbündete in unserer Bewegung begrüßen", sagte der frühere Bürgermeister von South Bend in Nashua.

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden. © Quelle: imago images/ZUMA Press

Völlig enttäuschend verlief der Wahlabend hingegen für Biden, der im Vorfeld selbst vorausgesagt hatte, dass er in New Hampshire "einen Schlag abbekommen" würde. Schon in Iowa hatte es für den früheren Umfragespitzenreiter nur für einen vierten Platz gereicht.

Am Dienstag hielt sich Biden schon nicht mehr in New Hampshire auf, sondern in South Carolina, wo er bei der Vorwahl am Monatsende auf ein starkes Abschneiden hofft. In South Carolina hat Biden großen Rückhalt bei schwarzen Wählern.

Die Vorwahl der Republikaner in New Hampshire entschied Präsident Donald Trump mangels ernstzunehmender Konkurrenz mühelos für sich. Gegenbewerber Bill Weld, Ex-Gouverneur von Massachusetts, hatte keine Chance gegen den Amtsinhaber. Vor vier Jahren hatte New Hampshire Trump zu seinem ersten Vorwahlsieg verholfen, bei der Hauptwahl verlor er den Staat dann aber knapp an seine damalige demokratische Rivalin Hillary Clinton.

Video New Hampshire: Vorwahl der US-Demokraten geht in die zweite Runde 0:30 min Rund eine Woche nach der Wahlblamage von Iowa richten die US-Demokraten im Bundesstaat New Hampshire ihre zweite Präsidentschaftsvorwahl aus. © AFP

RND/cle/AP