Samoa: Wahlverlierer sperrt neue Premierministerin aus Parlament aus

Anzeige

Anzeige

Samoa. Der Pazifikstaat Samoa steht vor den Trümmern seiner Demokratie. Am Montag konnte das Parlament zunächst nicht tagen, weil die bisherige Regierung kurzerhand die Türen verriegelt hatte. So sollte verhindert werden, dass die Wahlsiegerin Fiame Naomi Mata’afa offiziell als erste Premierministerin des Landes eingeschworen wird.

Diese außerordentlichen Szenen folgten auf mehrere Wochen an Machtspielen und politischen Klüngeleien, nachdem die Oppositionsführerin Mata’afa und ihre Fast-Partei die Parlamentswahl Anfang April gewonnen hatten.

Doch der politische Coup der alten Regierung scheiterte zunächst, da die Zeremonie kurzerhand in einem Zelt in der Nähe abgehalten wurde.

Anzeige

Improvisierte Zeremonie zur Amtseinführung

Unklar ist jedoch, ob diese doch recht improvisierte Veranstaltung, bei der wichtige politische Stimmen wie der Parlamentssprecher oder der Staatschef fehlten, bindend sein wird und welche Folgen die undemokratische Verhaltensweise des bisherigen Regierungschefs Tuilaepa Sailele Malielegaoi nach sich ziehen wird. Bisher ist die Lage in Samoa ruhig.

In einer Pressekonferenz am frühen Abend präsentierte sich Malielegaoi weiterhin als einzig „legitimer Regierungschef“ und warf den Wahlsiegern vor, einen Coup zu begehen.

Die improvisierte Zeremonie bezeichnete er als „Witz“. Nichts von dem, was die Oppositionspartei getan habe, sei rechtmäßig. „Der Teufel hat gewonnen“, proklamierte er.

Anzeige

Wahlkrimi im Südseeparadies

Malielegaoi war seit 1998 Premierminister. Seine „Partei zum Schutz der Menschenrechte“ (HRPP) war insgesamt seit fast 40 Jahren an der Macht, als Anfang April das bisher Unvorstellbare passierte: Eine Frau, die 64-jährige Fiame Naomi Mata’afa, die früher selbst Mitglied der Regierungspartei war, bevor sie sich mit einer neuen Partei mit dem Namen Fast abgespalten hat, zog bei den Wahlen gleichauf.

Anzeige

Ihre Partei gewann 25 der 51 Sitze im Parlament, 25 gingen an die HRPP und einer an einen Unabhängigen. Kerryn Baker, eine Pazifikexpertin der Australischen Nationaluniversität in Canberra, bezeichnete den Wahlausgang in einem Aufsatz gar als ein „politisches Beben“.

Samoas gewählte Premierministerin Fiame Naomi Mata'afa leistet ihren Eid bei einer inoffiziellen Zeremonie vor dem Parlamentsgebäude. © Quelle: Anetone Sagaga/Samoa Observer/AP

Dass die Wahl im April so knapp ausgehen und sich letztendlich ein Unabhängiger als Königsmacher wiederfinden würde, das hätte sich wohl kaum einer in Samoa ausgemalt. Wochenlang fieberte das Land, wem der Fraktionslose seine Stimme geben würde. Als er sich für die Fast-Partei entschied, schien Mata’afa der Sieg sicher.

Doch Premierminister Malielegaoi kreierte kurzerhand noch einen neuen Sitz, der seiner eigenen Partei zufiel. Paradoxerweise berief er sich dabei auf die geringe Anzahl von Frauen im Parlament. Nachdem damit erneut Gleichstand herrschte, sollte eine Neuwahl am 21. Mai stattfinden.

Angekündigte Neuwahl wurde wieder abgesagt

Mata’afa und ihre Partei verurteilten die Klüngeleien und auch die Neuwahl aufs Schwerste. In einer Pressekonferenz hatte die Politikerin bereits das Wort „Trickserei“ fallen gelassen. Die Fast-Partei ging letztendlich vor Gericht und bekam Recht.

Anzeige

Vergangene Woche entschied der Oberste Gerichtshof sowohl gegen die neu ernannte Kandidatin der HRPP-Partei als auch gegen eine Neuwahl. Somit behielt Mata’afas Partei ihre Mehrheit von 26 über 25 Sitzen.

Die verschlossenen Parlamentstüren waren ein letztes verzweifeltes Aufbäumen des alten Premierministers, der offensichtlich nicht bereit ist, die Macht abzugeben. Denn Montag war der letztmögliche Termin für das Parlament zusammenzukommen, um die neue Regierung offiziell zu bestätigen. Wie einfach Mata’afa und ihre Partei die Regierungsgeschäfte nun übernehmen können, muss sich in den kommenden Tagen zeigen.

Bisher zeigt Malielegaoi kein Einlenken. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern brachte am Montag ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass „alle Parteien und politischen Führer“ in Samoa „das Wahlergebnis und die Entscheidungen der Institutionen“ anerkennen werden.

Erfahrene Powerbrokerin

Anzeige

In den regionalen Medien wurde Mata’afa bisher als erfahrene Powerbrokerin mit Verbindungen zum Königshaus Samoas beschrieben. In der Vergangenheit hat sie bereits selbstbewusst am regionalen Schwergewicht Australien Kritik geübt. Außerdem engagiert sie sich im Kampf gegen den Klimawandel.

Politische Erfahrung hat sie ausreichend – sie saß 36 Jahre lang im Parlament – im Dienst der bisherigen Regierungspartei, von der sie sich im vergangenen Jahr abspaltete.

Ihr Vater war zudem Samoas erster Premierminister, als das Land 1962 die Unabhängigkeit von Neuseeland erlangte. Einst war Samoa – von 1900 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges – auch einmal deutsche Kolonie gewesen.

In Samoa sind nur Häuptlinge wählbar

Grundsätzlich ist das Demokratieverständnis in dem zwischen Neuseeland und Hawaii gelegenen Inselstaat ein anderes als in westlichen Ländern. Bis vor etwas über 20 Jahren durften nur Bürger wählen, die einen Häuptlingstitel trugen.

Inzwischen herrscht zwar Wahlrecht für jeden über 21 Jahren, doch zur Wahl steht nach wie vor nur, wer einen Häuptlingstitel trägt. Meist sind das Männer – weswegen nur wenige Frauen im Parlament sitzen. Dies ist kein Einzelfall für die Region, auch in den meisten anderen Pazifikstaaten ist die Politik den Männern vorbehalten.

Die frühere Präsidentin der Marshallinseln, Hilda Heine, war bisher eine Ausnahme. Nun wäre es an Fiame Naomi Mata’afa, in Samoa ebenfalls neue Wege zu beschreiten.