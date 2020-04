Saint-Louis im Elsass: Bürgermeister stirbt in Bonner Klinik an Corona

Anzeige

Anzeige

Saint-Louis. Der Bürgermeister der elsässischen Stadt Saint-Louis, Jean-Marie Zoellé, ist in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das bestätigte die Stadt am Montag auf Twitter. Die Zeitung "Dernières Nouvelles d’Alsace" (DNA) berichtete unter Berufung auf die Familie Zoellés, der 75-Jährige sei in einer Klinik in Bonn gestorben. Der Bürgermeister war demnach Ende März aus einem Krankenhaus in Mülhausen (Mulhouse) im Département Haut-Rhin zur Behandlung nach Deutschland gebracht worden.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Zoellé war bei der ersten Runde der Kommunalwahlen in Frankreich am 15. März erneut zum Bürgermeister der Stadt mit rund 21 000 Einwohnern an der Grenze zu Baden-Württemberg und der Schweiz gewählt worden. Damals kritisierte Zoellé, dass die Wahl trotz des Gesundheitsrisikos durch das Coronavirus stattfand, wie "DNA" berichtete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Elsass und das gesamte Département Haut-Rhin gilt als ein Brennpunkt der Coronavirus-Pandemie in Frankreich.

ZUM THEMA Gouverneur Cuomo sieht New York am Corona-Höhepunkt

ZUM THEMA Corona-Krise: Warum Juli Zeh völlig falsch liegt

RND/dpa