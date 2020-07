Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat geheiratet

Uniformierte Mädchengruppen mit rechten Symbolen wandern durch Sachsen

Sowohl in Rathen in der Sächsischen Schweiz als auch in Dresden sind uniformierte Mädchengruppen mit rechten Symbolen gesichtet worden. Das Bündnis "Dresden Nazifrei" geht davon aus, dass in der Umgebung ein Nazi-Sommercamp stattfindet. Was sagt der Sächsische Verfassungsschutz dazu?