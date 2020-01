Sachsens Innenminister kündigt Aufarbeitung von Polizeieinsatz in Leipzig an

Anzeige

Leipzig. Der Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Leipzig soll aufgearbeitet werden. Das kündigte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) an. "Jeder Polizeieinsatz wird kritisch ausgewertet und aufgearbeitet. Das wird auch mit diesem geschehen", so Wöller.

SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte gefordert, den Polizeieinsatz zu überprüfen. "Im Sinne der Polizeibeamten muss jetzt schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik angemessen war", sagte Esken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Sollte eine falsche Einsatztaktik Polizistinnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, liegt die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister." Wöller entgegnete: "Zur Äußerung auf Bundesebene kann man sagen, dass, je weiter man weg ist vom Einsatzgeschehen, die Expertise scheint zu steigen."

Mit Polizeipräsenz will Wöller zudem für Sicherheit sorgen. Man werde das nicht hinnehmen, sondern der Rechtsstaat werde mit allen zu ihm Gebote stehenden Mitteln und Möglichkeiten rechtsstaatlich vorgehen, kündigte er bei einem Besuch in Leipzig an. „Wir werden in Leipzig, aber auch in Sachsen keine rechtsfreien Räume dulden“, fügte Wöller an.

Ermittler vermuten Linksextremisten hinter Angriff

Die Ermittler vermuten Linksextremisten hinter dem Angriff in der Silvesternacht im alternativen Stadtteil Connewitz, ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Bei dem Einsatz wurde ein 38 Jahre alter Beamter nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Ihm sei der Helm vom Kopf gerissen worden, so Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar.

Roland Wöller, Innenminister von Sachsen. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil

Der Polizist sei bewusstlos gewesen und wurde in der Nacht operiert, wie Wöller sagte. Zunächst hatten die Behörden von einer Notoperation gesprochen. Dem 38-Jährigen gehe es besser, er habe am Freitag das Krankenhaus verlassen.

Linke Kreise, auch Linkspartei-Politiker, hatten der Polizei vorgeworfen, mit ihrem Durchgreifen nach Stein- und Flaschenwürfen provoziert zu haben.

