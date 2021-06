Sachsen plant weitreichende Aufhebung der Corona-Beschränkungen

Anzeige

Anzeige

Leipzig/Berlin. In Sachsen könnten die meisten Corona-Beschränkungen am 1. Juli fallen. Wie aus einem Entwurf der neuen Corona-Schutzverordnung vorgeht, der der „Leipziger Volkszeitung“ vorliegt, sind ab einer Inzidenz unter 10 weitreichende Lockerungen vorgesehen. Am Dienstag entscheidet das Landeskabinett endgültig über die geplanten Regelungen.

Nur noch wenige Maßnahmen sollen demnach aufrechterhalten werden. Etwa die Maskenpflicht beim Einkaufen, bei körpernahen Dienstleistungen, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Pflegebereich sowie in Bus und Bahn. Auch Hygienekonzepte sollen laut „LVZ“ dem Verordnungsentwurf zufolge weiter notwendig sein, wenn diese ausdrücklich vorgeschrieben sind. Das betrifft demnach vor allem Freizeiteinrichtungen, Zoos und Fitness-Studios.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Inzidenz in Sachsen bei 5,2

Einschränkungen sollen auch bei Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern weiter gelten. Veranstalter werden demnach nach wie vor verpflichtet, ein Hygienekonzept vorzulegen, die Kontaktdaten zu erfassen und tagesaktuelle Tests zu verlangen. Ausnahmen gelten laut „LVZ“ nur für vollständig Geimpfte und Genesene. Gleiches ist für den Besuch von Clubs, Diskotheken und Bordellen vorgesehen.

In Sachsen gehen die Corona-Infektionszahlen derzeitig stetig zurück. Sie lagen zuletzt im einstelligen Bereich. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag laut Robert Koch-Institut bei 5,2.