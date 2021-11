Sachsens Regierung plant Appell an Bundesregierung: „Müssen dieses Land vor einem Lockdown schützen“

Anzeige

Die sächsische Landesregierung plant einen schriftlichen Appell an die Bundesregierung, um die verschärfte Corona-Situation in den Griff zu bekommen. Das berichtete die „Leipziger Volkszeitung“ unter Berufung auf das entsprechende Papier. Demnach fordert die Landesregierung von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer eine Wiedereinführung der kostenlosen Testangebote inklusive PCR-Tests. Auch am Arbeitsplatz solle es Veränderungen geben, so die Regierung in ihrem Appell. Die Arbeitgeber müssten eine rechtliche Grundlage bekommen, den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen zu dürfen. Nur so könnten sinnvolle Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Sachsen fordert im Weiteren, die finanziellen Anreize für Krankenhäuser in Form der Ausgleichszahlungen wieder einzuführen. Dabei bekommen die Kliniken Bonuszahlungen, wenn die Betten für die Behandlung von Corona-Patienten frei halten. Auch in der Pflege müssten kurzfristige finanzielle Anreize geschaffen werden. Sachsen meldete zuletzt, dass Pflegekräfte wegen der Überlastung kündigten. Und auch beim Thema Impfen machte die sächsische Regierung Druck. Den Ärzten müssten schnellere und flexiblere Bestellvorgänge für Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden.

Pandemische Lage verlängern

Politisch brisant ist vor allem die Forderung nach einer Verlängerung der pandemischen Lage von nationaler Tragweite. Die Ampelkoalition hatte angekündigt, diese auslaufen zulassen und durch eine Übergangsregelung zu ersetzen. Kretschmer sieht jedoch einen Bedarf auch für weitergehende Einschränkungen im Winter. Man stehe vor schweren Monaten, sagte der CDU-Politiker und bezeichnete das Auslaufen der pandemischen Lage als „krasse Fehleinschätzung“.

Noch sei allerdings Zeit, so Kretschmer: „Wir können uns jetzt noch vorbereiten, um die schlimmsten Szenarien abzuwenden.“ Unerlässlich sei dabei ein unverzügliches Treffen der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung. „Wir müssen dieses Land vor einem Lockdown schützen“, appellierte Kretschmer.