Sachsen prüft Quasi-Lockdown für Ungeimpfte

Anzeige

Anzeige

Dresden/Hannover. In Sachsen könnten Menschen ohne Corona-Impfung bald vom Großteil des öffentlichen Lebens ausgeschlossen werden. Wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet, erwägt die Landesregierung wegen stark steigender Corona-Zahlen die Verpflichtung zum 2-G-Modell in vielen Bereichen zu veranlassen. Das Blatt bezieht sich dabei auf Informationen aus Regierungskreisen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach sich auch öffentlich für verschärfte Schutzmaßnahmen aus. „2 G ist jetzt ein zwingendes Muss. Die Infektionen bei den ungeimpften Menschen bestimmen diese vierte Welle“, sagte er am Mittwoch.

Entsprechende Einschränkungen würden einem Quasi-Lockdown für Ungimpfte gleichkommen. Menschen ohne Immunisierung dürften in diesem Fall nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs, etwa in Supermärkten oder Apotheken, einkaufen gehen. Daneben blieben wohl nur noch Friseurbesuche oder die Nutzung weiterer körpernahen Dienstleistungen, denn: Die Regierung diskutiert laut LVZ auch, ob das 2-G-Modell ebenfalls auf Einzelhandel und Arbeitsplatz angewendet werden müsse.

Inzidenz in Sachsen deutlich über Bundesdurchschnitt

Die aktuelle Corona-Verordnung des Freistaats gilt noch bis zum 17. November. Es scheint jedoch sicher, dass die Landesregierung wegen der aktuellen Corona-Situation bereits am 9. November eine neue Leitlinie verabschieden will.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

In Sachsen hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche zuletzt stark zugenommen. Das Robert Koch- Instituts wies den Inzidenzwert am Mittwoch für Sachsen mit 200,8 aus, nach 191,4 am Vortag. Damit liegt der Freistaat deutlich über dem bundesweiten Wert (118,0) und hat nach Thüringen (241,8) die zweithöchste Wocheninzidenz.