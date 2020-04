Sachsen führt als erstes Bundesland Maskenpflicht für Nahverkehr und Einzelhandel ein

Anzeige

Dresden. Wenn man in so vielen Bereichen zusätzliche Kontakte von Menschen zulasse, sei eine Maskenpflicht “die richtige Antwort”, so Kretschmer. Von Montag an sollen in Sachsen einige Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert werden.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Für die Nutzung von Bussen und Bahnen ist laut Regierung dann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend, ebenso für den Einzelhandel. Es sei ein "zumutbares Instrument" für die größeren Bewegunsgmöglichkeiten, die die Menschen in Sachsen nun hätten. Einen solchen Schutz gebe es mittlerweile in vielfältiger Weise, man könne ihn kaufen, selbst nähen oder kaufen. "Ich denke wir sind an einem Punkt, wo wir das verpflichtend vorgeben können."

RND/dpa