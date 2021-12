„Dann muss ein Gottesdienst abgesagt werden“: Sachsens Bischof über Weihnachten in Corona-Hotspots

Anzeige

Bischof Bilz, welche Schlüsse ziehen Sie aus der hohen Inzidenz von fast 3000 in einigen Regionen Sachsens für die Weihnachtsgottesdienste?

Wir haben den Gemeinden schon früh empfohlen, alternative Formate für Weihnachten zu entwickeln und nicht vom klassischen Gottesdienst auszugehen. Denn schon lange ist klar, dass wir zu Weihnachten nicht alle Möglichkeiten haben werden. Die Gemeinden entscheiden selbst, was verantwortbar ist und orientieren sich häufig an den Erfahrungen im Vorjahr. Es gibt einzelne Aktion draußen, offene Kirchen, digitale Formate, Musik vor den Häusern und manchmal wird die Weihnachtsbotschaft auch mit dem Megafon zu den Menschen gebracht.

Das bedeutet aber auch, dass die klassischen Weihnachtsgottesdienste in Hotspotregionen womöglich nicht stattfinden können?

Genauso ist es, dann muss ein Gottesdienst auch abgesagt werden. Die hohen Inzidenzen in vielen Regionen Sachsens bereiten mir große Sorgen. Aber das Infektionsgeschehen ist auch sehr unterschiedlich in Sachsen. Es muss daher nicht zwingend immer heißen, dass kein Gottesdienst stattfindet. Es ist aber zwingend und überall notwendig zu schauen, dass die Weihnachtsgottesdienste nicht zu einem Corona-Hotspot werden. Mit viel Abstand und der 3G-Regel können wir in vielen Gemeinden recht sicher Weihnachten feiern.

Es gibt aber auch Kritik, weil Veranstaltungen abgesagt und Clubs geschlossen werden, während in vielen Gemeinden allenfalls 3G (geimpft, genesen oder getestet) gilt. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?

Ich vergleiche die Kirche gerne mit einem Lebensmittelgeschäft. So wie dieses Geschäft für den Leib sorgt, so sorgt die Kirche für die Seele. Daher ist es auch angemessen und richtig, dass der Zugang zur Kirche ebenso allen Menschen offengehalten wird wie der Zugang zu einem Supermarkt. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, einen Gottesdienst noch sicherer zu machen. Ich halte es für sinnvoll, wenn sich alle Gottesdienstbesucher testen lassen, also auch Geimpfte. Denn wie wir inzwischen wissen, können sich auch Geimpfte infizieren und andere Menschen anstecken.

Wie groß ist die Unsicherheit in den Gemeinden vor Weihnachten, dass weitere Einschränkungen verhängt werden?

Ich weiß von vielen Gemeinden, die sich in der Vorbereitung mit großem Einsatz und Flexibilität auf das einstellen, was alles möglich sein könnte. Die Erfahrungen des letzten Jahres sind eine wirklich wichtige Orientierung. Da war die Situation ähnlich: Zwar war die Inzidenz niedriger, aber die Hospitalisierung ähnlich hoch wie in diesem Jahr. Wir haben den Gemeinden deshalb empfohlen, nicht bis zur letzten Minute darauf zu warten, welche Regeln an Heiligabend gelten werden.

Welche Lehren aus dem letzten Jahr helfen Ihnen bei den Vorbereitungen für das diesjährige Weihnachtsfest?

Wir haben gelernt, es geht letztlich darum, dass wir die Weihnachtsbotschaft kreativ zu den Menschen bringen. Weihnachten muss also nicht so sein wie früher und wir müssen unsere Pläne nicht immer durchziehen. Wir müssen uns stattdessen die Frage stellen, was brauchen die Menschen jetzt? Ich denke da auch an die Patienten und Pflegekräfte, die in den Krankenhäusern sind. Das sind diejenigen, die im Moment die Schwächsten sind und die am meisten leiden. Im vergangenen Jahr haben wir deshalb auch einen Gottesdienst in der Dresdner Uniklinik gefeiert. Das war ein starkes Zeichen, dass die Weihnachtsbotschaft auch zu denen kommt, die von der Pandemie besonders betroffen sind.

Wird das Weihnachtsfest angesichts der Corona-Pandemie also erneut ein ganz anderes?

Wir haben alle eine Idealvorstellung von Weihnachten, die in unserer Tradition begründet ist. Erzgebirgsland ist Weihnachtsland bei uns in Sachsen. Wir verbinden konkrete Rituale und Gottesdienste, das Weihnachtsoratorium und Familienbesuche mit Weihnachten und viele Menschen haben das Gefühl, dass ohne all dies vielleicht gar nicht Weihnachten werden kann. Dem möchte ich gerne die alte Weihnachtsgeschichte entgegenhalten: Ganz unabhängig von allen Umständen passiert etwas zu Weihnachten zwischen Himmel und Erde, was den Menschen Heil, Freude und Frieden bringt. Das Kind in der Krippe wird zum Zeichen, dass Gott das Schicksal der Menschen teilt. Egal, ob in einem einsamen Stall oder in einer Pandemie.

Weihnachten behält also seine Strahlkraft?

Genau, ich erlebe das auch ganz persönlich: Wenn ich nach dem letzten Gottesdienst an Heiligabend durch die beleuchteten Gassen nach Hause gehe, dann spüre ich den Weihnachtsfrieden in den Straßen. Genauso wie früher senkt sich dieser himmlische Frieden auf die Menschen, unsere Städte und Gemeinden. Diesen Frieden haben wir dieses Jahr besonders nötig.