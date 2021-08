Sachsen bestellt Millionen unbrauchbare FFP2-Masken

Anzeige

Sachsen. Das sächsische Innenministerium hat millionenfach mangelhafte FFP2-Masken angeschafft, wie die Leipziger Volkszeitung (LVZ) berichtet. Die Masken sollten demnach an Krankenhäuser, Gesundheitsämter, Brandschutz- und Rettungsdienste sowie an die Polizei geliefert werden. Die unbrauchbare Großbestellung kann nicht mehr zurückverfolgt werden - und könnte so zu einem teuren Problem für den Freistaat werden.

Von den rund 41 Millionen bis Juni angeschafften Schutzmasken seien mehr als 6,5 Millionen unbrauchbar, wie das Ministerium auf eine Anfrage der Linken im Landtag einräumte. Der Gesamtwert der unbrauchbaren Chargen belaufe sich auf 15,7 Millionen Euro. Der Bund der Steuerzahler bezeichnete den Vorfall als Skandal.

Innenministerium unter Druck

Die Maskenbestellung stammt laut Informationen der LVZ aus China. Ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums erklärte demnach, dass die Mängel durch “Warn-Mitteilungen des Bundes, Erkenntnisse aus anderen Bundesländern und landesinternen Qualitätsprüfungen” festgestellt worden seien. Darüber, welche Mängel konkret bestünden, machte das Ministerium keine Angaben.

Das sächsische Innenministerium steht nun besonders unter Druck, weil es die Lieferchargen der unbrauchbaren Masken nicht zurückverfolgen kann. Mit der Beschaffung war das sächsische Polizeiverwaltungsamt beauftragt worden. Insgesamt hätten 35 Firmen den Zuschlag für die Lieferung von 88 Millionen KN95- und FFP2-Masken erhalten. Alle seien bereits bezahlt.