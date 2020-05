Sachsen-Anhalt lockert Kontaktbeschränkungen

Anzeige

Magdeburg. Sachsen-Anhalt lockert die seit sechs Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen. Von Montag an dürfen fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben, wie die Landesregierung am Samstag beschloss. Bisher war nur die Begleitung von einem Menschen außerhalb des Haushalts erlaubt. Zudem muss es künftig keine triftigen Grund mehr geben, um das Haus zu verlassen.

Ab dem 8. Mai können Familien in Sachsen-Anhalt zudem unter bestimmten Bedingungen wieder Spielplätze nutzen. Voraussetzung ist, dass die Landkreise das im Einzelfall oder per Allgemeinverfügung erlauben. Das hat das schwarz-rot-grüne Kabinett am Samstag in Sachsen-Anhalt entschieden, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Fast acht Wochen lang waren die Spielplätze wegen der Corona-Pandemie gesperrt.

Und: von Montag an dürfen auch große Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen. Das hat die schwarz-rot-grüne Landesregierung am Samstag beschlossen, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Öffnen dürfen auch wie geplant Friseure, Massage- und Fußpflegepraxen, Nagel- und Kosmetikstudios sowie Fahrschulen.

