Kein Showdown – und keine Erhöhung? Sachsen-Anhalt blockiert wohl Rundfunkbeitrag

Berlin. Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt sucht einen Ausweg aus der politischen Krise um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Am Dienstag finden dazu Gespräche der Regierungspartner CDU, SPD und Grüne im Koalitionsausschuss in Magdeburg statt.

Die Staatskanzlei unter Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) habe zudem für die Sitzung des Landtagsmedienausschusses am Mittwoch einen Antrag vorgelegt, der eine Abstimmung im Landtag unnötig machen würde.

Der Rundfunkbeitrag soll im kommenden Jahr auf 18,36 Euro im Monat steigen. CDU und AfD in Sachsen-Anhalt hatten zuletzt ihre Ablehnung bekräftigt. Beide Parteien haben zusammen eine Mehrheit im Landtag. SPD und Grüne sind als Regierungspartner der CDU in Sachsen-Anhalt für die Ratifizierung des Medienänderungsstaatsvertrages.

Würde die Abstimmung verschoben, könnte die Erhöhung um 86 Cent zum 1. Januar nicht in Kraft treten.

Laut der in Halle erscheinenden „Mitteldeutschen Zeitung“ sieht der Vorschlag aus der Staatskanzlei nun vor, wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie erneut die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) anzurufen, die den Bedarf der Sender berechnet. Damit würde der Medienänderungsstaatsvertrag wieder aufgeschnürt.

Die Landesregierung werde in dem Antrag gebeten, in „Nachverhandlungen“ darüber einzutreten, ob eine Abweichung von den Empfehlungen der KEF geboten erscheine. Ursächlich für die neue Situation seien Corona-Pandemie und zweiter Lockdown, die bei der KEF-Empfehlung noch keine Rolle gespielt hätten.

Der Rundfunkbeitrag soll im kommenden Jahr mit dem Medienänderungsstaatsvertrag von derzeit 17,50 auf 18,36 Euro im Monat angehoben werden. Derzeit wird der Vertrag von den Landesparlamenten ratifiziert. Die Abstimmung im Landtag von Sachsen-Anhalt ist bisher für Mitte Dezember geplant. Die Beitragserhöhung folgt dem zuvor von der KEF festgestellten Bedarf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zwischen 1. Januar 2021 und 31. Dezember 2024.

In den vergangenen Tagen war der politische Druck auf die CDU in Sachsen-Anhalt gewachsen. Bundespolitiker verschiedener Parteien warnten die Christdemokraten in Magdeburg davor, mit der AfD gemeinsam den Staatsvertrag zu Fall zu bringen.

Die medienpolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann (CDU), sagte: „Mit der AfD sollte man auf keinen Fall gemeinsame Sache machen.“ SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte ein Eingreifen der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.