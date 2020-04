Sachsen: Abschlussklassen sollen nächste Woche wieder zur Schule

Anzeige

Anzeige

Dresden. In Sachsen sollen die Schulen nach Angaben von Ministerpräsident Michael Kretschmer ab der kommenden Woche mit dem Wiedereinstieg in den Unterricht beginnen. Zunächst sollten die Abschlussklassen wieder in die Schulen gehen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch dem MDR. Anschließend werde nach zwei bis drei Wochen über weitere Klassenstufen entschieden. Mit Blick auf Bayern, das mit der Öffnung der Schulen noch warten will, sagte Kretschmer, Sachsen müsse früher wieder mit dem Unterricht anfangen, um mit Blick auf die Ferientermine im Zeitplan zu bleiben.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Video Laschet: Brauchen einheitliche Regeln für Lockerungen 1:44 min Armin Laschet plädiert für ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer, bei den Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch in anderen Bereichen werde über schrittweise Lockerungen gesprochen. Dies könne aber nicht auf einmal geschehen, weil ansonsten bisherige Erfolge gefährdet würden. Etwa in der Arbeitswelt sollte es mehr Möglichkeiten geben, auch beruflich tätig zu sein, damit die Beschäftigten ihr eigenes Geld verdienen könnten. Dabei müsse aber klug abgewogen werden, betonte Kretschmer.

Lehrerverbandspräsident gegen flächendeckenden Schulstart nach Osterferien

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hat sich derweil erneut gegen einen flächendeckenden Schulstart direkt nach den Osterferien ausgesprochen. “Nein, definitiv nicht”, sagte Meidinger am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin" auf die Frage, ob er es für verantwortungsvoll hielte, wenn Schülerinnen und Schüler am kommenden Montag in ihre Klassenzimmer zurückkehren würden. Man müsse den Schulen Zeit geben, um etwa Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln vorzubereiten und um Klassenräume dementsprechend anders zu möblieren, betonte er. “Da brauchen wir schon 'ne Woche, bis wir das alles hinkriegen.”

Wenn es zu einer Lockerung des Lockdowns komme, müsse überlegt werden, wie Schulen “sinnvoll schrittweise” wieder öffnen könnten, sagte Meidinger mit Blick auf die Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am Nachmittag. “Das kann sicher nur für einzelne Jahrgangsstufen geschehen, weil wir ja kleinere Gruppengrößen bilden müssen.”

Anzeige

RND/dpa