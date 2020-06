Saarland will in Fleischindustrie umfangreich testen

Anzeige

Saarbrücken. Als Reaktion auf die vermehrten Corona-Ausbrüche in der deutschen Fleischindustrie hat auch das Saarland umfangreiche Tests in der Branche angekündigt. “Bisher gibt es zwar keine bekannten Fälle in der saarländischen Fleischindustrie, aber trotzdem gilt das Prinzip der Prävention. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, umfangreiche Testungen der Beschäftigten in der Fleischindustrie auf Sars-CoV-2 durchzuführen”, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag. Dabei sollen sowohl Mitarbeiter mit Werkverträgen als auch die Stammbelegschaft getestet werden.

Glücklicherweise gebe es im Saarland in der Fleischverarbeitung eine kleinteilige Struktur mit mittelständischen Unternehmen und vielen Familienbetrieben, hob Umwelt- und Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) hervor. "Dennoch haben wir bereits vor Wochen in unseren Betrieben engmaschige Arbeitsschutz- und Hygienekontrollen durchgeführt. Mit den Testungen schließen wir jetzt eine Lücke im System."

Im Stammwerk des Fleischgroßkonzerns Tönnies im Kreis Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) hatten sich weit über 1000 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.