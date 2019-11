Saarland-Chef Hans: “Ich sehe in der CDU keine Gelüste zur Revolution”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Er ist der jüngste Ministerpräsident Deutschlands und einer der engsten Vertrauten von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Als die Ministerpräsidentin im Saarland war, unterstützte sie Tobias Hans als Fraktionschef im Landtag. Die aktuellen Querelen betrachtet der 41-Jährige mit einiger Gelassenheit.

Herr Hans, der Wirtschaftsflügel kritisiert den Grundrenten-Kompromiss, Fraktionschef Ralph Brinkhaus sagt, man werde noch viel erklären müssen. Begeisterung sieht anders aus, oder?

Das Grundrenten-Paket ist ein vernünftiger Kompromiss mit wesentlicher Unions-Prägung. Dank der Union halten wir die Balance zwischen Anerkennung von Lebensleistung und Wachstumsimpulsen für die Wirtschaft. Die strenge Einkommensprüfung stellt sicher, dass die Grundrente sozial- und generationengerecht wird. Mit dem flankierenden Maßnahmenpaket wirken wir der Entstehung von Altersarmut entgegen und setzen gleichzeitig Wachstumsimpulse für Zukunftstechnologien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Einigung, die es jetzt gibt, war im Grundsatz schon vor Monaten im Gespräch. Warum ging das nicht schneller? Hat die Groko zu wenig Kraft?

Ich habe mir gewünscht, dass wir noch eine Lösung vor den Landtagswahlen finden. Dass das nicht passiert ist, lag auch daran, dass die SPD Vorschläge gemacht hat, die absolut nicht mit dem Koalitionsvertrag übereinstimmen. Die jetzt gefundene Lösung zeigt den Kompromiss- und Gestaltungswillen der GroKo.

Wird Ihnen die Einigung auf dem Parteitag um die Ohren gehauen?

Da der Kompromiss wesentliche Unions-Elemente enthält, bin ich davon überzeugt, dass der Parteitag hinter dem Grundrenten-Paket stehen wird.

Anzeige

Hat die CDU ein Führungsproblem?

Nein. Die CDU hat kein Führungsproblem. Das Problem ist das fehlende Teamspiel. Wir müssen also zusammenrücken und die Suche nach der scheinbar rettenden Lichtgestalt beenden. Wir dürfen hier nicht dieselben Fehler machen wie die SPD.

Anzeige

Aber es gibt eine große Unzufriedenheit in der CDU, auch mit der Vorsitzenden.

Wir sind immer noch in einer Umbruchphase. Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Abstimmung über den Parteivorsitz knapp gewonnen. Das lässt sich nicht binnen Wochen oder Monaten zusammenführen. Auch Angela Merkel war nicht vom ersten Tag an die unumstrittene Führungsfigur. Das braucht Zeit.

Wäre die Klärung der Kanzlerkandidatur eine Möglichkeit, die Unruhe zu beseitigen?

Wir haben eine Bundeskanzlerin, die bis 2021 gewählt ist. Wir haben vor einem Jahr eine Parteivorsitzende gewählt. Und über die Kanzlerkandidatur werden wir im nächsten Jahr entscheiden, so haben wir dies gemeinsam vereinbart. Wer glaubt, es müsse jetzt die Führungsfrage gestellt werden, sollte den Mut haben, dies auf dem Parteitag in Leipzig zu tun statt in Interviews oder durch öffentliche Querschüsse. Dort ist der richtige Ort, dies zu diskutieren. Ich finde aber, weit wichtiger als verfrühte und unnötige Personaldebatten zu entfachen, ist es, Deutschland gut zu regieren.

Mit einer Aufforderung zur öffentlichen Führungsdebatte auf dem Parteitag fordern Sie eine Entscheidung mit den Füßen heraus.

Ich bin fest davon überzeugt davon, dass der Parteitag zu der Entscheidung stehen wird, die er vor einem Jahr getroffen hat. Deswegen halte ich die Debatte ja auch für überflüssig. Aber wenn sie nicht aufhört, muss man miteinander diskutieren. Verordnete Geschlossenheit wäre genauso schädlich wie Selbstzerfleischung.

Anzeige

Aber die K-Frage lastet über allem.

Die Union ist bislang hervorragend damit gefahren, dass sie das Erstzugriffsrecht der Parteivorsitzenden ernst genommen hat. Wir haben von 19 Bundestagswahlen 16 als stärkste Partei für uns entschieden. Nach 13 Wahlen haben wir dann auch regiert – und zwar jeweils mit dem oder der Parteivorsitzenden als Spitzenkandidat. In zwei Fällen hat der oder die Parteivorsitzende verzichtet, einmal Helmut Kohl und einmal Angela Merkel. Da haben wir dann die Wahlen verloren.

Es gibt die Klage, dass nicht klar sei, wofür die CDU steht.

In den letzten Jahren war bei mancher Debatte unser politischer Kompass nicht immer hinreichend kalibriert. Hier müssen wir ansetzen. Das schaffen wir aber nicht durch Personalquerelen, sondern nur durch inhaltliche Debatten. Annegret Kramp-Karrenbauer hat dafür einige Impulse geliefert – von der Debatte um das verpflichtende Dienstjahr bis zum Anstoß für Sicherheitszonen in Syrien. Es ist jetzt eine riesige Chance für die CDU, sich zu emanzipieren und ihre Rolle neu zu finden – als Motor und nicht mehr als Getriebe der Regierung.

Abgesprochen hat AKK ihren Syrien-Vorschlag in der Koalition nicht. War das fair?

In einer lebendigen Demokratie müssen wichtige politische Themen in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Das wäre nicht passiert, wenn die Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Vorschlag, den sie im Übrigen als Parteivorsitzende in die Diskussion eingebracht hat, in der Koalition mit der SPD abgestimmt hätte. Die Sozialdemokraten hätten ihn aus dem Weg geräumt. Im Übrigen: Die SPD stimmt auch nicht alles ab.

Wie halten Sie es mit Linkspartei und AfD? In Thüringen muss sich die CDU entscheiden, ob sie mit einer der beiden Parteien zusammenarbeitet.

Es gibt einen Parteitagsbeschluss der CDU, der die Zusammenarbeit mit beiden Parteien ausschließt. Das kommt also nicht in Frage. Zunächst hat jetzt Ministerpräsident Ramelow die Aufgabe, eine Mehrheit zu finden. Falls dies nicht klappt, könnte die Linkspartei auch eine Regierung aus CDU, SPD, Grünen und FDP tolerieren. Über allem steht die Verantwortung der demokratischen Parteien, zu verhindern, dass ein rechtsextremer Arm der AfD über die Geschicke eines Bundeslandes bestimmt.

Wie erklären Sie sich, dass sich viele Wähler nicht davon abschrecken lassen, dass die AfD als in wesentlichen Teilen rechtsextrem gilt?

Wir müssen dringend überlegen, wie wir die Lebensleistung der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern besser würdigen. Auch wenn sich die Dinge dort sehr positiv entwickelt haben, haben viele Menschen offenbar noch immer das Gefühl, nicht genügend anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Wir müssen noch stärker anerkennen, dass es im Osten teils deutlich andere, aber ebenfalls gelungene Lebensleistungen gibt.

Wie kann man das ändern?

Es reicht nicht, dass wir seit Jahren eine ostdeutsche Bundeskanzlerin haben. Das muss sich auch inhaltlich und personell wiederspiegeln.

Von den fünf CDU-Vizes ist keiner aus Ostdeutschland. Sollte sich das ändern?

Dagegen spricht nichts. Angela Merkel war und ist das Sinnbild für die Integration Ostdeutscher in der Partei. Sie bleibt als Kanzlerin weiter im Präsidium. Wir müssen aber auch in Zukunft darauf achten, dass es da eine Fortsetzung gibt.

Der Vize-Posten von Ursula von der Leyen wird jetzt schon nachbesetzt – im Gespräch ist Silvia Breher, eine bislang eher unbekannte CDU-Politikerin aus Niedersachsen.

Es ist wichtig, dass dieser Posten mit einer Frau besetzt wird. Und neue Köpfe erhöhen die Attraktivität der Partei. Dies ist ein gutes Zeichen für die Lebendigkeit der CDU.

Wäre es eine Möglichkeit gewesen, auf dem Posten Friedrich Merz einzubinden?

Wir wollten Friedrich Merz ja vergangenes Jahr nach dem Parteitag ins Präsidium holen. Er hat sich damals dagegen entschieden. Diese Frage stellt sich also jetzt nicht.

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes und enger Vertrauter von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). © Quelle: Oliver Dietze/dpa

Wie sollen ostdeutsche Themen konkret aufgenommen werden?

Zentral ist die Gleichheit der Lebensverhältnisse. Es muss uns gelingen, dafür zu sorgen, dass alle Länder unabhängig von der Himmelsrichtung die selben Entwicklungschancen erhalten, die ostdeutschen Länder müssen wir dabei genauso in den Blick nehmen wie das Saarland, das auch strukturschwach ist, dann haben wir viel gewonnen.

Bayern, Baden-Württemberg und NRW wollen, dass starke Länder mehr Kompetenzen bekommen.

Ein Föderalismus der zwei Geschwindigkeiten wird die Unzufriedenheit nur vergrößern. Wir sind ein Land, da sollten die Großen die Kleinen und die Starken die Schwachen unterhaken und nicht zur Seite schieben

Was fordern Sie konkret?

Vor allem müssen wir die Kommunen stärken. Dort erleben die Menschen ganz konkret staatliche Fähigkeit – oder staatliche Unfähigkeit. Da geht es etwa um Kita-Plätze und um die Ausstattung von Schulen. Wenn Städte und Gemeinden verschuldet sind, wie zum Beispiel im Saarland, dann kann Frust entstehen, weil es kein ausreichendes Angebot gibt. Deswegen sollten die Kommunen schnellstmöglich von Altschulden befreit werden.

Wird das noch was mit dieser Groko?

Wenn es nach mir geht schon. Die Groko ist besser als ihr Ruf. Zwei Drittel der Vorhaben sind bereits umgesetzt. Da sehe ich schon noch Potenzial. Die Menschen erwarten das auch von uns.

Kommt noch eine Unternehmenssteuerreform?

Das wünsche ich mir. Im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands dürfen wir hier keine Zeit verlieren. Der sich eintrübenden Konjunktur müssen wir mit einer zügigen Reform und einer echten Entlastung der Unternehmen zur Stärkung der Wirtschaft und zur Sicherung von Arbeitsplätzen begegnen.

Wie hoch ist der Revolutionsfaktor auf dem Parteitag?

Ich sehe unter den Delegierten keine großen Gelüste zur Revolution. Es wird ein inhaltlich grundsätzlicher Parteitag. Das wird spannend genug.

Friedrich Merz hat eine Rede angekündigt. Ist das das nächste Duell? Und wer gewinnt es?

Friedrich Merz wird seine Sicht der Dinge darlegen. Aber es ist keine Auseinandersetzung zwischen der Parteivorsitzenden und einem Delegierten. In die Aussprache auf dem Parteitag werden sicherlich mehrere eingreifen und eine grundsätzliche Debatte kann uns auch gut tun und uns als Partei stark machen.